Тарифы ЖКХ в Якутии ниже, чем в большинстве регионов ДВ

С 1 июля в Якутии снова выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В республике коммуналка подорожала в среднем на 6%. Но тем не менее размер квартплаты якутян остаётся ниже, чем в большинстве субъектов Дальнего Востока. По этому показателю регион занимает червёртое место, передаёт ЯСИА. По сообщению Госкомцен Якутии, тарифы на коммунальные услуги для всех жителей республики устанавливаются на пониженном уровне. То есть сначала утверждаются тарифы, соответствующие себестоимости коммунальных услуг, затем утверждается пониженный или льготный тариф для населения, который и применяется в расчётах. Льготные тарифы в среднем ниже себестоимости на 70%.

«Льготные тарифы на коммунальные услуги ежегодно повышаются теми темпами, которые разрешены федеральным правительством и определены для каждого региона. За этим чётко следят контролирующие органы, включая органы прокуратуры», — отмечает заместитель председателя тарифного органа Якутии Саргылана Матвеева. Для социальной поддержки жителей Якутии помимо льготных тарифов в республике действует система адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Абсолютно любой житель Якутии имеет право на такую субсидию, если его платёж за жилищно-коммунальные услуг превышает 15% от его доходов.

Особое внимание уделяется многодетным семьям с пятью и более детьми, а также одиноко проживающим и неработающим пенсионерам. Для этих категорий граждан предусмотрены дополнительные условия. «В случае сомнения в правильности тарифов, по которым рассчитан платёж за жилищно-коммунальные услуги, любой житель Якутии может обратиться в Госкомцен Якутии со своей квитанцией для её проверки», — разъяснила Саргылана Матвеева. В условиях сурового климата, высоких затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов, значительной протяжённости сетей коммунальной инфраструктуры, затрат на текущий и капитальный ремонт сетей и объектов, правительством Якутии принимаются все возможные меры для обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг.