Тарифы на перевозку паромами повысились

С 23 октября повысились тарифы на перевозку на переправе Якутск – Нижний Бестях. Это связано с тем, что на реке уже появились первые ледовые условия.

Тарифы на перевозку установлены приказом Госкомцен Якутии от 27 сентября 2016 года. Предельная цена за перевозку 1 тонны груза составит 980 рублей. Проезд за взрослого пассажира и ребенка старше 10 лет составит 220 рублей, на ребенка младше 10 лет – 110; за легковые автомобили – от 685 рублей; за грузовые – от 3450 рублей.

Кроме того, на линии Якутск – Нижний Бестях с этого дня снижено количество паромов с 13 на 7. Пассажиров на другой берег начали перевозить суда на воздушной подушке.