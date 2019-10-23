23.10.2019
12:06
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Экономика
Тарифы на перевозку паромами повысились
С 23 октября повысились тарифы на перевозку на переправе Якутск – Нижний Бестях. Это связано с тем, что на реке уже появились первые ледовые условия.
Тарифы на перевозку установлены приказом Госкомцен Якутии от 27 сентября 2016 года. Предельная цена за перевозку 1 тонны груза составит 980 рублей. Проезд за взрослого пассажира и ребенка старше 10 лет составит 220 рублей, на ребенка младше 10 лет – 110; за легковые автомобили – от 685 рублей; за грузовые – от 3450 рублей.
Кроме того, на линии Якутск – Нижний Бестях с этого дня снижено количество паромов с 13 на 7. Пассажиров на другой берег начали перевозить суда на воздушной подушке.
Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).
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