Тарифы на газ выросли на 6,8% в Якутии

Отопление: для городских жителей — 5 775,97 рублей за тысячу кубометров (5,78 рублей за кубометр), для жителей села – 4 823,90 рублей за тысячу кубометров (4,82 рубля за кубометр). На приготовление пищи: для горожан — 10 075,61 рублей за тысячу кубометров (10,08 рублей за кубометр), для селян — 8 017,92 рублей за тысячу кубометров (8,02 рублей за кубометр). Обновленные тарифы начнут действовать в республике, за исключением Ленского района, с 17 сентября, сообщает тгк @yk24ru