Тарасенко возвращает якутским студентам НВП

Председатель правительства Якутии Андрей ТАРАСЕНКО провёл встречу с заместителем начальника комплектования Главного управления кадров Министерства обороны РФ Русланом МИЛЯЕВ и ректором СВФУ им. М.К. Аммосова Анатолием НИКОЛАЕВЫМ по вопросу создания военного учебного центра на базе СВФУ.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что учебный центр станет аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза проходить начальную военную подготовку без отрыва от учёбы.

Отбор планируется проводить среди студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета.

Ранее предложение республики об открытии военного учебного центра на базе СВФУ поддержал министр обороны РФ Сергей ШОЙГУ, который дал поручение командующему Восточного военного округа решить этот вопрос не позднее текущего года.

В настоящее время проводятся работы по оснащению учебных классов и других учебно-вспомогательных помещений.

Стороны также обсудили возможности обучения педагогов на базе учреждений образования Минобороны РФ и других вузов.

Также в республике наряду с 26 регионами страны работает учебно-методический центр «Авангард». Он создан на базе Якутской кадетской школы-интерната. Этим летом при поддержке Минобороны РФ центр получил необходимую технику и методические материалы для обучения молодёжи и организации полевых сборов.