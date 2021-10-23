Тарасенко сообщил отличную новость для якутян

Аэропорт снова открыт для приёма и выпуска воздушных судов III класса. 23 октября осуществлен первый пассажирский рейс на Ан-24 по маршруту Якутск-Олёкминск–Якутск. Об этом в Инстаграм сообщил премьер Якутии Андрей ТАРАСЕНКО.

В конце сентября строители завершили обустройство взлётно-посадочной полосы, строительство рулежной дорожки и перрона.

Ранее работы на объекте задерживались из-за проблем с финансированием и доставкой стройматериалов. По итогам рабочей поездки в Олёкминск 10 августа Андрей Тарасенко сообщал о положительном решении вопроса и отметил, что авиасообщение возобновится после лицензирования.

Аэропорт Олёкминска входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Согласно комплексному плану в 2021 году работы ведутся одновременно в семи аэропортах.