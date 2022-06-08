Тарасенко: Социальная служба Якутии является одной из лучших

В ходе коллегии минтруда Якутии председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников социальной сферы.

«Труд социального работника скромный, тихий и порой не заметный, но огромный с точки зрения объёма работ и его значения для людей. Вашими усилиями создается благоприятная атмосфера в обществе. Перед вашими подразделениями стоят огромные задачи, которые поставил президент России Владимир Путин, и нагрузка все увеличивается. Вы с достоинством исполняете все задачи, и социальная служба Якутии является одной из лучших», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что требуется пересмотреть подходы к организации деятельности социальных служб республики и принять меры по улучшению условий труда сотрудников социальной службы.