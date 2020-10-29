Тарасенко: Мы полностью выполнили задачу по завозу

Вопросы внутреннего водного транспорта Ленского бассейна и итоги завоза грузов в навигацию 2020 года обсудили на совместном заседании правительства Республики Саха (Якутия), правительства Иркутской области и экспертного совета Росморречфлота.

«Навигация этого года запомнилась нам не только пандемией, но и низкими уровнями воды в реках Алдан, Амга, Вилюй и Яна. Несмотря на сложности, благодаря слаженной работе всех участников северного завоза, мы полностью выполнили поставленную задачу по гарантированному завозу жизнеобеспечивающих грузов внутренним водным транспортом», – отметил и.о. председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Общий объём перевозки грузов в период навигации 2020 года в Якутии составил 1 млн 565 тыс. тонн, из которых 1 млн 084 тыс. тонн – жизнеобеспечивающие грузы.

Участники заседания обсудили предложения по улучшению условий судоходства и содержанию внутренних водных путей Ленского бассейна и договорились совместно проработать мероприятия по модернизации, реновации и строительству флота, а также дноуглубительной техники предприятий Ленского бассейна.

26 октября 2020 года указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Особое внимание уделяется развитию Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения. Среди основных направлений реализации Стратегии в республике являются: дноуглубление рек Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма, комплексное развитие территорий, расположенных в бассейнах рек Анабар, Яна, Индигирка, Колыма и Ленского бассейна.