Тарасенко договорился о выделении 225 бесплатных путевок для детей Якутии

И.о. председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО провёл совещание по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей, на котором рассмотрели ход летней кампании 2020 года.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, из 651 организации отдыха к работе допущен 51 лагерь с дневным пребыванием на территории 11 районов республики, большая часть из них – в труднодоступных населённых пунктах.

«В настоящее время сформированы списки детей, желающих поехать во всероссийские детские лагеря, 59 детей уже вылетело в Анапу», – сообщил заместитель министра образования и науки республики Владимир ТИХОНОВ.

По плану текущего года республика получила 800 путёвок для направления детей в Краснодарский край.

Андрей Тарасенко сообщил, что лично договорился о выделении 225 дополнительных бесплатных квот для детей из Якутии для их направления во всероссийские детские центры «Орлёнок» в Краснодарском крае и «Океан» в Приморском крае. Первая группа из 25 детей вылетает в «Орлёнок» уже 9 августа.

И.о. премьера республики поручил профильным министерствам предоставить подробный расчёт стоимости затрат на организацию проезда детей до места отдыха и обратно, чтобы как можно больше детей арктических районов имели возможность бесплатно слетать на отдых и оздоровление в лучшие детские лагеря России.