«Таптал долгуна» прошел в шестой раз

Одному из самых успешных музыкальных проектов Якутии «Таптал долгуна» в этом году исполнилось уже 6 лет, за этот период было спето сотни хитов из 2000-х, поклонники музыки тех лет, вновь и вновь собираются, чтобы очутиться в свои школьные, студенческие и молодые годы.

В этом году концерты состоялись 15 и 16 февраля на сцене КЦ «Сергеляхские огни», ведущими выступили Гея, Айаал, Дмитрий Баишев, Степан Порядин, главный организатор проекта и автор — Анатолий Яковлев.

В этот раз приняли участие новые и прежние резиденты, среди которых — Дьуруйээнэ, JEADDA, Дьулустан Чуручанов, Лэгэнтэй, Ника, Далаана, Конон Ноговицын, Нарыйаана Куо, X-upp, Алгыстаан, Косиор Карманов, Юрий Платонов, Еркен, Понсаш, Фиеста и многие другие. Студенты АГИКИ оказали танцевальную поддержку.

Во время первого шоу, за кулисами и в гримерке, то и дело раздавались распевки артистов, практически все они признались, что представляемые хиты не исполнялись на протяжении десяти лет, поэтому слова и мотив немного подзабылись.

Мы встретились с участниками проекта и взяли эксклюзивные комментарии.

Дьуруйээнэ:

«Я стала участницей этого проекта в прошлом году. Думаю, что «Таптал долгуна» является самым романтичным концертом, так как только тут слушатели музыки тех лет могут насладиться и поностальгировать, вспомнить молодость. Очень много людей ждут этот проект и любят. А исполняемую мной песню я написала в 9 классе и именно она была моей первой на эстраде. С ней я не выступала много лет, поэтому очень сильно волнуюсь!»

Гоша Васильев, Jeadda:

«Я лично очень счастлив, что именно на этом проекте нам выпала удача исполнить дуэтом с Никой нашу песню «Мин тапталым кистэлэнэ». Ты не поверишь, но мы ее до этого исполняли только два раза — на «Этигэн Хомусе» и презентации моего сольного альбома в клубе «Дракон». Еле нашли музыку, вспомнили слова. Думаем, что у нас получится ее исполнить на «ура». Что касается самого проекта»Таптал долгуна», то у всех слушателей есть свои любимые хиты, с которыми невозможно расстаться, поэтому и это шоу будет жить и дальше!»

Дьулустан Чуручанов:

«Для меня как участника этот проект ценен тем, что есть возможность встретиться со своими друзьями — артистами, которые живут в разных уголках республики, а также со своими слушателями, которые из года в год постоянно посещают эти концерты, они тоже стали моими друзьями. Желаю проекту развиваться дальше и иметь еще больше преданных поклонников!»