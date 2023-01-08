Танха: обзор старинных и современных гаданий

С 7 по 19 января у народа саха начинается мистическая Танха. Дни «Танха иhиллиир» дословно переводятся как «подслушивание Танха» — бога рока и судьбы Танха Хаан Тойона. В это время из проруби нижнего мира выходят сюллюкюны и выглядят они как черные чертики с копытцами на ногах. По мифам, являясь частью невидимого мир, они все про всех знают и могут даже повлиять на судьбу человека.

Считается, что в эти тринадцать дней января у людей появляется магическая связь с космосом и сбываются гадания. Поэтому многие пытаются узнать свою судьбу и ворожат в это время.

Основоположник якутской литературы Алексей Кулаковский в своих трудах описал около 10 распространенных гаданий, которые раньше проводили в Якутии. Многие сохранились до наших времен, но есть и в измененном виде. Такие традиционные якутские гадания, как вождение нитками, сидение на озере у лунки, гадание на трехногом столе, а вот подслушивание разговора лошадей сейчас почти не встречается. Так какими же они были — старинные гадания?



Подслушивание сюллюкюнов

В старину смелые якуты отправлялись ночью на реку или озеро и, укутавшись в одеяло, поджидали возле лунок сюллюкюнов, чтобы спросить у них про свою судьбу. В целом сюллюкюны были довольно дружелюбны, но надо быть всегда начеку – отдельных людей они могли утащить к себе в прорубь. Обычно вовремя Танхи черти по ночам собирают дань, а под утро уходят в прорубь. Но если их напугать до ухода, то убегая, они могут все бросить и тогда человек обогатится.



Подслушивание конского разговора

Во время Танха происходили странные вещи, например, лошади могли начать разговаривать на человеческом языке. Гадание заключалось в том, что человек должен был спрятаться в стойле и сидеть тихо, пока животные не начнут разговаривать между собой, тем самым предсказывая судьбу своих хозяев и их близких.

Главное условие – лошади не должны знать, что их подслушивают. Если спрятавшийся обнаружит свое присутствие, то его ждет неизбежная смерть: либо человека затаптывают на месте, либо смерть вскоре застигнет его другим способом.



Гадание с шилом

В старину гадали с шилом на чугунной сковороде, которую надо было расчертить мелом на четыре сегмента, затем каждый еще наполовину. В настоящее время это гадание делают на большом листе бумаги, рисуя большой круг и деля его на сегменты. Длинные отрезки означают стороны света: хоту – соҕуруу (север – юг), арҕаа – илин (запад – восток). Перед гаданием человеку завязывают глаза шарфом, кружат, а потом подводят к столу с вытянутой в руке шилом. От того куда уткнется острие шила и зависит предсказание будущего. Если острие падает на длинную линию (хоту – север), то это связывают с болезнью, неприятностями. Соҕуруу – юг означает путешествие, дорогу, хорошие новости, успехи, достижения. Илин – восток связан с теплом, поэтому означает любовь, семью, благополучие. А вот короткие лучи – это своего рода предупреждение о чем-либо, в зависимости от того, к какой линии близко острие.



Гадание на старинном столе

Пожалуй, это гадание самое рискованное и для его проведения нужен старинный якутский трехногий стол, сделанный без единого гвоздя. Его проводить может только человек в возрасте, имеющий достаточный авторитет и проживший полную жизнь. Поверхность стола грели при огне камелька, натирали сливочным маслом и при этом просили стол предсказать судьбу собравшимся. Если просьба была услышана, то стол начинал медленно передвигаться по жилищу, потом убыстряя ход начинал настолько быстро «бегать», что его трудно было остановить. В этот момент его необходимо было ударить по столешнице якутским ножом. Будущее трактовали по его движениям и перемещениям. К сожалению, это гадание практически забыты, в памяти народа сохранилось только то, что оно часто могло привести к печальному исходу: сломалась у стола нога — кто-то должен умереть; треснет его поверхность – большое несчастье; загонит в угол человека — тоже к его печальной участи.

Просеивание снега

Вечером через сито просеивают снег вокруг коновязи, а наутро по следам на снегу увидеть будущее. Например, следы босой ножки означают, что в доме родится ребенок. Следы копыт коров, лошадей – к богатству. Рисунок могильного креста означает болезнь или смерть близких людей. Отсутствие следов — тоже не предвещает ничего хорошего.

Гадание по жилам

В блюдце налить воды и опустить туда две короткие нити из жилы, если они сойдутся, раскручиваясь и переплетаясь вместе, то мужчина женится, а женщина замуж выйдет.

Гадание «хамыйах быраҕыыта» — кидание ложки

Загадав желание человек бросает ложку через себя трижды — ответ считается утвердительным, если она падает открытой или вогнутой стороной кверху, отрицательным — наоборот. Дважды получив ответ «да» и один «нет» означает, что на пути к исполнению задуманного желания будут препятствия. Иногда вместо ложек кидали якутские рукавицы, а вот шаманы использовали колотушку от бубна.

Современные гадания не так опасны, но даже в них есть определенные правила безопасности, ведь с миром духов – шутки плохи. Рассмотрим самые популярные.

«Бег иголки»

Именно так с якутского дословно переводится гадание на игле «иннэ сүүрдүүтэ». По сути, этот метод похож на спиритический метод с тарелкой, но не такой жуткий, более доступный и простой. Причем гадать на игле можно даже в одиночку. На листе А4 или обычном тетрадном в центре рисуем круг, вокруг которого располагаем буквы алфавита и цифры. В левом верхнем углу пишем «да», в правом нижнем – «нет», в правом верхнем – «здравствуй», в левом нижнем – «прощай». В центре круга рисуем доброго чертика с рожками, копытцами, хвостиком и пупочком в самом центре круга. Гадающий берет иголку, вдевает в нее нитку с расчетом, чтобы осталось сантиметров 20 после того, как он намотает на указательный палец 12 оборотов нитки. Кончик иголки нагревается на пламени свечи. Затянув узелок на нитке и намотав 12 кругов вокруг пальца, произнося названия месяцев с момента гадания, гадающий ставит иголку на пупок чертика, так, чтобы она наклонилась под углом 45 градусов. Не наматывайте нитку туго. Если палец держать по центру, ушко иголки по типу стрелок на часах будет крутиться и показывать на нужные цифры и слова. Потом гадающий здоровается с чертиком, если он готов к гаданию, ушко укажет на слово «здравствуй». Далее чертику можно задавать любые вопросы на грядущий год. Следующий гадающий может отрезать узелок и затянуть свой, нагреть иголку заново. Не забудьте попрощаться с чертиком и поблагодарить за работу. После сеанса следует сломать иглу.

Гадание по книге «Судьба»

В Якутии весьма распространен метод гадания на книге Николая Якутского «Төлкө» («Судьба»). Книгу, не раскрывая, кладут на стол, гасят свет в комнате и зажигают свечу. В классическом варианте гадающий нагревает нож (не острый) над свечкой, задает вопрос и просовывает лезвие ножа на любой странице сбоку. Открываем книгу и читаем предложение, на которое указывает кончик ножа. Есть другой вариант: задавший вопрос называет номер страницы и нужный абзац. Главное в таком гадании всегда интерпретировать в лучшую сторону, помня о том, что именно мысли формируют наше будущее.

Гадание по тени

Взять газетный лист и хорошенько его смять, но не скатывать в плотный шар, затем положить на тарелку и поджечь. Когда бумага полностью прогорит, поставить рядом с свечу и смотреть на тень от сгоревшей бумаге на стене. Образовавшаяся при этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое вас ожидает.

Основные правила гаданий во время Танха

Гадать во время Танха надо правильно. Во-первых, гадать желательно не дома, потому что, совершив ошибку в ритуале вызванный дух может остаться в вашем доме. А дух не всегда может быть с добрыми намерениями. Вот поэтому в старину гадали в бане или хотоне, в наше время многие снимают для этого квартиру. Во-вторых, никогда не гадайте ради смеха, ведь это серьезный сакральный ритуал и не всем дано их проводить. В-третьих, в качестве медиума не приглашайте человека с тяжелой кармой.

Во время Танха запрещается громко кричать, шуметь, вечерами запрещали детям выглядывать в окна, их тщательно занавешивали, чтобы оградить от злой силы и несчастий. В эти дни принято стряпать оладушки и кормить духов, прося у них исполнения желаний. По якутской легенде, в ночь с 18 на 19 января водяные уходят обратно в прорубь и самые мистические дни в году заканчиваются.

Научиться гадать правильно во время Танха вам поможет специальная подборка книг.

Статья подготовлена библиотекарем Оконешниковой В.А.

Источник: cbsykt.ru