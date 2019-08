Танцы на пилоне — не для слабаков

View this post on Instagram

Танцы на пилоне 😊👍 . Видео @alekseisakhaworkout Обещанное видео , совместно с @pole_valykt92 🎥🔥 Своим участием я хотел показать , что это не простой вид спорта и что там есть комбинации , где удерживаешь и свой вес и вес партнёра 👀👌🏻 а для этого нужно много сил и выносливости 💪🏻☝🏻 Дело в том , как бы ты физически не был подготовлен , необходимо всё равно тренироваться конкретно на пилоне , так как если хотите достичь успеха , нужно отрабатывать и пытаться много раз именно на нем 🙌🏻 #сахаворкаутмарафон #сахаворкаут #sakhaworkout #сахастритлифтинг #спортбаза . #sakhalife #танцы #танцынапилоне