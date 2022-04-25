Танцуй ярко! Лови ритм!

Таков девиз большого танцевального шоу «РИТМ – танцы народов мира», прошедшего 24 апреля 2022 г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Проект собрал лучшие хореографические коллективы г. Якутска и с. Хатассы.

Ощущение праздника захватывало с первых минут! Задали тон студия танца «Фортуна», зарядив всех зажигательным выступлением под энергичные треки диджея Icenjack.

Какой он, ритм города? «Танцевальный и интернациональный», — ответят вам участники и зрители шоу. Разнообразие тем, жанров, исполнительских манер, артистическая харизма выступающих покорили всех. Были представлены якутский, уйгурский, татарский, узбекский, бухарский танцы, русская плясовая, танцы коренных малочисленных народов Севера, а также тарантелла, шотландский и современная хореография.

Фееричное действо подарили студия танца «Фортуна», ансамбли «Версия», «Мозаика», «Калейдоскоп», «Леди плюс», «Аяврина», «Гиркилэн», «Айулна», «Махтал», «Ярилов день», «Ситимчээн», «Галатея», «Тэтим», «Бриллианты Якутии», «Сюрприз», «Алгыстаах доҕордоһуу», «Имэҥ», «Тетрис», Детская школа искусств с.Хатассы, студия Encanto.

Коллективы ДДН им. А.Е. Кулаковского выступили с премьерами. Народный ансамбль современного танца «Тетрис» презентовал танец «Цветок Байкала», образцовый коллектив России, народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» совместно с народным ансамблем русского танца «Ярилов день» показали масштабный и очень красочный номер «Венок Дружбы».

Браво всем исполнителям, руководителям ансамблей за праздник его величества Танца!