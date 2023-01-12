12.01.2023
21:06
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Светская хроника

Танцует команда мечты — Лил ди, Эрхаан, Серго Сидоров и Андрей Ламут

Для вас танцует команда мечты: Лил ди, Эрхаан, Серго Сидоров и сам Андрей Ламут! «Как вам такой коллаб?», — обратился к подписчикам Эрхаан. тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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