Гордость и жемчужина нашей республики – танцевальный коллектив «Сандал» приглашает абитуриентов АГАТУ стать участниками исторического ансамбля. За все годы творческой деятельности в труппе занималось около 600 студентов!

«Сандал» – победитель и призер многих международных, всероссийских, региональных и городских танцевальных конкурсов, обладатель серебряной медали Дельфийских Игр России, лауреат международных фестивалей в Испании и во Франции, обладатель Гран-при республиканского, Дальневосточного фестивалей «Студенческая весна», бронзовый призер Всероссийского фестиваля «Студенческая весна – 2018», бронзовый призер VII Открытого студенческого творчества высших учебных заведений министерства сельского хозяйства РФ «На волнах Агидели – 2019».

В этом году солисты «Сандал» приняли участие во Всероссийском фестивале вузов Минсельхоза России в Татарстане и стали лауреатами I степени.

«Мы посетили фестиваль в Казани и очень довольны тем, что участие в культурной жизни университета подарило нам яркие впечатления и незабываемые воспоминания. Приглашаем молодежь присоединиться к нам, ведь движение – это жизнь!», — делится своим мнением участник танцевального ансамбля «Сандал», студент 1 курса инженерного факультета Петр Кариус.

Напоминаем, что всем участникам группы «Сандала» предоставляются:

— повышенная стипендия (от 12 тысяч рублей ежемесячно);

— общежитие без очереди;

— материальная помощь при участии в конкурсах;

— оплата проезда и проживания для участия в международных, всероссийских фестивалях и конкурсах;

— гастроли по районам республики.

Заявки принимаются по ссылке https://forms.gle/vXcpNTAyLJSaxcEE9 до 15 июля 2021 года.