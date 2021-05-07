07.05.2021
23:32
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Культура

Танцевальный флешмоб в Якутске ко Дню Победы

Сегодня, 7 мая на площади Победы состоялся костюмированный танцевальный флешмоб.

Флешмоб организовали центр Калланетики и Танца Марины Кузьминой. В флешмобе участвовало более 50 женщин предпенсионного и пенсионного возраста, которые посещают центр по направлению Зумба голд.

Смотрим видео:

Источник: SAKHALIFE.RU
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