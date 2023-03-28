28.03.2023
15:47
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Культура

Танцевальные пары из Якутии стали чемпионами

Танцевальные пары из Якутии стали чемпионами в клубном турнире в Москве🏆🔥

Так как в республике нашим парам традиционно не хватает турнирного опыта, то во время выездов на такие большие соревнования тренеры стараются, чтобы они поучаствовали ещё и в разных клубных турнирах💃.

На клубном турнире «Большой кубок Прометея» Арылхан и Мила стали чемпионами и в латиноамериканской, и в европейской программе в открытом классе🏆🔥🌟.

На этом же турнире наша пара Тимофей Проводин и Анита Федорова стали первыми в С классе в европейской программе и финалистами в латиноамериканской👍🔥. Обе пары — воспитанники танцевально-спортивного клуба «Реверанс».

Фото: Союз танцевального спорта РС(Я)
Источник: Союз танцевального спорта РС(Я)

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