Танцевальная пара пробилась в 1/8 финала первенства России по спортивным танцам

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАРА ИЗ ЯКУТИИ ПРОБИЛАСЬ В 1/8 ФИНАЛА В ДВОЕБОРЬЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ

Пара из Якутска, члены танцевально-спортивного клуба «Реверанс» Арылхан Данилов и Мила Мазанова по итогам первенства России вышли в 1/8 финала двоеборья (европейская и латиноамериканская программа) заняли 28 место из 120 пар. Это большой успех для юных спортсменов. Они заработали по 2,67 балла в каждой программе в А классе. Как говорит руководитель ТСК «Реверанс» Нелли Лилло: «Ребята с прошлого года показали большой рост: тогда они остались в первом туре. Теперь им нужно укреплять позиции с помощью роста в мастерстве.

От всей души благодарим за поддержку наш Союз танцевального спорта республики , его президента Людмилу Валерьевну Николаеву и исполнительного директора Вячеслава Ефимова!».

К первенству России Арылхана и Милу в составе сборной республики готовил тренер Павел Лопатин: » Хочется оценить итоги первенства России для Арылхана Данилова и Милы Мазановой положительно. Они достигли хороших результатов, выложились на 100 %, хотя, конечно, есть над чем работать. В европейской программе удалось достигнуть запланированного результата. К сожалению, в программе 10 танцев совсем чуть-чуть не хватило до желаемого результата».

А вот мнение самих спортсменов.

Арылхан Данилов: «Я, конечно, результатами доволен. Турниров уровня первенства России только 3 по всей стране: это Sochi Open, и Russian Open Championship и, собственно, само первенство России. Они все очень важны в карьере танцора. На такой, всероссийского уровня, турнир приходит около 125 пар, отобранных в своих регионах, когда как в других обычных турнирвх по 30 пар. Для меня первенство стало чем- то очень важным и серьёзным. Мне, конечно же, это всё нравится, но сейчас хочется немного отдохнуть».

Милослава Мазанова: «Раньше мы с Арылханом каждый раз вылетали с первых туров, а в этот раз мы вошли в 1/8 финала и я этому очень рада! Особенность первенства в том что больше волнения: такой крупный турнир и хочется показать судьям максимально все свои возможности. На других соревнованиях такого волнения нет, потому что на паркете меньше пар и показать себя намного легче. Занятия бальными танцами значит очень много, я очень люблю этот вид спорта, лично меня он учит быть женственной и быстро соображать, а самое важное, иметь боевой характер».

Айталина Данилова, мама Арылхана: «Это достижение-результат огромной работы большой команды: наших тренеров, педагогов и, прежде всего, самих детей. В спортивных танцах

самое сложное- это соединение искусства и спорта. Идет очень большая физическая нагрузка на растущий организм. А помимо этого нужно одновременно эмоционально передать характер танца. В центральных городах у пар есть возможность непрерывно расти, участвуя во всевозможных турнирах . Мы живем очень далеко и нам сложно наработать такой соревновательный опыт. Но несмотря ни на что наши дети трудятся с вдохновением, стараются. Благодарим наших тренеров, союз танцевального спорта республики и Людмилу Валерьевну за поддержку и понимание!».

Успех юных спортсменов прокомментировала президент Союза танцевального спорта республики Людмила Николаева:

«На первый взгляд, не финал и не призовые места, но для нашего Союза это хороший прорыв в результатах, учитывая, что соревновались они с лучшими парами федеральных округов всей России. Арылхан и Милослава давно радуют нас своими успехами на межрегиональном уровне. Сейчас ребята готовятся к участию в МСИ «Детях Азии», которые состоятся в 2024 году в Якутске, где им предстоит побороться на международной площадке. От души желаем нашим спортсменам дальнейшего профессионального роста!».