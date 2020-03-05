Танцевальная группа пожилых из Чурапчинского улуса отметила юбилей

В Чурапчинском улусе немало различных общественных движений. В поселках действуют досуговые центры и объединения по интересам, где пожилые люди увлеченно занимаются любимыми делами, поддерживая активную жизненную позицию, что подает действительно хороший пример для молодежи.

В селе Алагар танцевальная группа «Алагар Далбардара» отметила свое пятилетие со дня создания. На этом вечере приняли участие общественный деятель, автор нескольких общественно значимых движений, таких, как «Гордость Якутии-2019», «Народный дипломат», «Евро-ысыах» Лариса Реасовна Кулаковская, президент фонда развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга», член совета постоянного представительства республики в городе Москве Александра Васильевна Борисова, студия «АйТикКуо» школы «третьего возраста» города Якутска.

Танцевальная группа «Алагар Далбардара” на протяжении пяти лет успешно выступала не только в родном улусе, республике и России, но и в странах Европы, где неоднократно становилась победителем международных конкурсов, пропагандируя тем самым культуру народа саха. В этот день участники группы выразили благодарность односельчанам, землякам, руководству муниципального района и села.