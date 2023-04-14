Талые воды заливают Якутск

Якутск тонет в талых водах. Что и ожидалось. Рекордный снегопад завалил город в марте, а в апреля горы снега начали бурно таять. Нелегко сейчас приходится коммунальным службам Якутска. На фото тгк @YakutskRF откачка воды на улицах города.

Откачка талых вод возле здания с отделением Почты России по адресу ул. С. Данилова, 36. 14 апреля.

Откачка талых вод возле здания ТЦ «Палладиум», перекресток ул. Октябрьская-Лермонтова. 14 апреля.

тгк ЯКУТСК

