Талисманы удачи для знаков Огненной стихии на 2023 год

Наступает год Черного Водяного Кролика или Кота.

Чтобы стать удачливым по жизни, многим людям приходится прибегать к методикам волшебства. И это правильно, ведь под лежачий камень вода не течёт. Дабы Огненные знаки могли привлечь к себе побольше счастливых шансов, в год Чёрного Кролика им необходимо отыскать именно свой амулет. Что даст успех?



Овны

Как для женщин, так и для мужчин этого знака свойствами талисмана будет обладать камень-сердолик. Весь 2023 год очень хорошо носить кольца, ожерелья и кулоны с этим минералом. Поскольку Овны подопечны Марсу, в их характере присутствует решительность, амбициозность, нетерпеливость и даже дерзость. А вот сердолику по силам сбалансировать их эмоциональную суть, а также оградить от внешних угроз и происков врагов. Камень обострит интуицию, сделает людей более проницательными, нацелит на карьерные победы и материальное благополучие. Другими словами, поможет Овнам достигнуть самых смелых задач в 2023 году.



Львы

Оба пола этого знака управляемы Солнцем. Наиболее предпочтительным для них талисманом года может стать цитрин. Этому камню приписаны способности повышать внутреннюю уверенность и работать с самооценкой хозяина. Год Кролика приготовил Львам массу перемен. Им однозначно понадобится помощник, умеющий упорядочить мысли, направляющий на обдумывание своих решений и вырабатывающий в человеке привычку контролировать ситуацию. А ещё в интерьере Львам неплохо бы окружить себя солнечной символикой, к примеру, подсолнухами — магическими служителями Солнца. Хорошо будут работать картины с изображением цветов на восточной стене жилища. Они вырабатывают привычку смотреть на вещи с позитивной стороны.



Стрельцы

Новый год будет переменчивым для знака. Но ему не свойственно бояться неожиданностей. Наоборот, перемены дают возможность ощутить вкус жизни и получить удовольствие от её разнообразия. Дабы не растеряться от тех шансов, которые будет подбрасывать фортуна, людям можно работать с браслетом «Серебряная стрела». Такая вещица поможет не промахнуться мимо чего-то выгодного и фокусировать свою силу и ум на конечном результате задуманного дела. Годовым талисманом для Стрельцов также может стать жёлтый цитрин. В камне заключена такая же бурлящая энергетика, как и в самом знаке. Он посодействует в выборе жизненных путей и даст боевой настрой.