Таланты якутской Арктики в Анапе

Дети ансамблей КМНС “Аянесса” Эвено-Батынтайского улуса, “Радость тундры” Момского улуса, “Гиркилэн” г. Якутска и Ксения Винокурова из Среднеколымского улуса — победители и призеры фестиваля “Поют и танцуют дети Севера” и фест-форума “Наследники традиций” принимают участие в Международной культурно-образовательной программе “Таланты Арктики. Дети” в г. Анапа с 28 августа по 11 сентября.

Как рассказали в Секторе по традиционной культуры КМНС ДДН им. А.Е. Кулаковского, путевки в Анапу предоставлены Министерством образования и науки РС（Я）в качестве призов в данных фестивалях, проведенных в Якутске в июне 2019 года. Делегация Якутии состоит из шестнадцати детей и трех сопровождающих, старший руководитель — Татьяна Иннокентьевна Чичигинарова, руководитель эвенского народного ансамбля “Аянеса”.

Для презентации Якутии дети подготовили совместный фольклорный номер с игрой на хомусе, стихотворением на эвенском языке с задорным Ьээдьэ, а также младшие девочки представят игру на флейте и гимнастический номер.

На “Таланты Арктики” приехали дети из 12 регионов России: Таймыра и Туры Красноярского края, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского автономных округов, Иркутской, Псковской, Томской, Мурманской областей, Карелии, Алтая, Коми и Якутии.

В программе фестиваля обучающие мастер-классы по танцам, пению, декоративно-прикладному искусству, IT-направлению, уроки истории, творческие мастерские и лаборатории с участием отечественных и зарубежных экспертов, встречи со знаменитостями, презентации фильмов и конкурсная часть.