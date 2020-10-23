«Таланты Якутии»: Ответы на популярные вопросы

Остается всего два дня до окончания заявочной кампании республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Жители Республики активно регистрируются для участия в конкурсе, за последний день только от жителей Нерюнгринского района поступило более 150 новых заявок. А всего более 3900 человек зарегистрировано в «Талантах Якутии». Вчера организаторы конкурса Николай Иванов, главный специалист отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики Минмолсоцком РС(Я) и Александра Турантаева, руководитель Центра оценки и развития компетенций Высшей школы инновационного менеджмента в аккаунте конкурса в инстаграм @ya_talant2020 ответили на вопросы жителей.

В прямой эфир поступило около ста вопросов. Посетители аккаунта больше часа общались с ведущими эфира. Сегодня мы публикуем ответы на самые частые вопросы.

-Какие требования к участникам. Кто может принять участие в конкурсе?

— Участниками конкурса «Таланты Якутии» может стать любой житель Республики в возрасте от 18 до 45 лет, включительно. Это студенческая молодежь, специалисты, управленцы, которые готовы к осуществлению позитивных изменений в нашей Республике и в обществе в целом. Главное — успеть подать заявку до 26 октября. Одно «но», победители игры «Министр»-2019 в этом году не могут принимать участие.

— Нужно ли иметь специальные знания, навыки для участия в конкурсе?

— Конкурс нацелен на раскрытие потенциала человека. Свои таланты смогут проявить все участники. Никакие специальные знания и навыки не требуются, нужно быть самими собой и максимально активно проявлять себя.

— Какие отборочные испытания ждут участников?

Все участникам предстоит пройти три ступени: отборочные этапы, полуфинал (оценочная сессия), обучение. Первая ступень будет состоять из нескольких испытаний:

1) дистанционная оценка уровня развития лидерских, исследовательских и ценностных компетенций;

2) дистанционное тестирование на общие знания и способности;

3) оценка видео-презентации участника конкурса.

Количество участников после первого и второго испытания второго этапа будет определяться экспертной комиссией, исходя из количества набранных баллов в каждой возрастной группе.

Конкурсанты, прошедшие оценочную сессию, будут обучаться по программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT». Команда-победительница и получает образовательные гранты.

Все этапы конкурса будут проходить в дистанционном режиме, что позволит даже жителям отдаленных городов и улусов принять в нем участие.

— Сколько времени у участников будет на выполнение тестов?

— На прохождение каждого этапа у участников отборочного этапа будет семь дней. Конечно, организаторы будут помогать с прохождением тестов – в соцсетях будут проводиться мастер-классы, онлайн-лекции экспертами конкурса и психологами ВШИМ. Участники, преодолевшие успешно испытания, получат приятные подарки от Высшей школы инновационного менеджмента: бесплатные курсы, лекции и т.д.

— Если я гуманитарий, я смогу пройти числовые тесты?

— Конечно. Но даже если у вас вызовет затруднения этот тест, то вы сможете добрать баллы на «гуманитарных» тестах. Тесты в оценочном этапе подобраны таким образом, чтобы все стороны личности участника были изучены и раскрыты.

— Что такое «LAB.TALENTS»?

В финал выйдут 300 участников. Участники группы А — 100 человек — после отборочных этапов сразу переходят на «LAB.TALENTS». Участники групп В (200 чел), С (100 чел) проходят на оценочную сессию. В итоге останутся 200 человек, которые и переходят в финал и будут обучаться «LAB.TALENTS». Помимо лидерских компетенций, в этом году в отборе будут учитываться исследовательские и ценностные установки.

Обучение в LAB.TALENTS будет длиться 8 месяцев (а это почти как настоящая программа профподготовки). Здесь будет и модульное обучение, и встречи с интересными людьми, марафоны и верёвочные курсы и многое другое для того, чтобы участники смогли развиваться всесторонне. Из участников будут сформированы команды по 10 человек, которые должны будут придумать и реализовать проект.

— Как будут формироваться команды в «LAB.TALENTS»? Случайным образом?

— Нет, команды будут формировать сами участники, исходя из своих интересов. У каждого члена команды будет возможность проявить свои таланты – творческие ли, аналитические ли, организационные и т.д. Команде пригодятся все умения и способности.

— Как смогут победители использовать грант?

— Размер грантов конкурса «Таланты Якутии» будет утвержден в декабре. Они будут покрывать оплату проезда к месту учебы и стоимость обучения. Победители сами смогут выбрать вуз – любой российский или международный, и специальность, по которой они хотят обучаться. Грант нужно будет реализовать в течение года после его получения.

— Если у меня проблемы с интернетом, но я хочу участвовать в конкурсе, то как быть?

— Вы можете обратиться в Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи, такие Центры есть почти в каждом районе, или в свою районную администрацию. Вам обязательно помогут с организацией рабочего места.

— Как я узнаю, что испытания начинаются? Где узнавать подробности о конкурсе?

— Все зарегистрированные участники конкурса будут получать смс-сообщения и e-mail письма. Кстати, первые письма уже пошли в рассылку. Следите за новостями на сайте «Таланты Якутии» (www.komanda.sakha.gov.ru) и в социальных сетях: инстаграм @ya_talant2020, группы «Таланты Якутии» в ВКонтакте и Фейсбук.

Также для вас работает горячая линия: 8(924) 560 44 27.

https://drive.google.com/file/d/1hiudQVLVP7hFZj652is0L1G0i_Q4gTVP/view?usp=sharing