«Таланты Якутии»: на шаг ближе к финалу

Для участников республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» завершился второй отборочный этап. Впереди самый творческий этап испытаний – конкурс видео-презентаций участников.

В ходе второго этапа участники должны были пройти тесты на общие знания по темам «Общество. Государство. Право», «Ресурсы и экономика», «Человек и природа», «Техника и технологии», «Культура и искусство», а также тесты на числовые и вербальные способности. На прохождение каждого теста отводилась одна минута.

«Справиться с заданиями оказалось непросто, конкурсанты должны были продемонстрировать широкий кругозор и стрессоустойчивость. Некоторые участники отмечали, что им оказалось сложно сосредоточиться на заданиях в режиме ограниченного времени. Тем не менее, многие конкурсанты продемонстрировали высокий уровень подготовленности и эрудиции: один участник ответил верно на все вопросы в трех блоках из пяти, десять человек безошибочно дали ответы на все вопросы в двух блоках», – сообщает пресс-служба Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я).

В итоге, из 1172 человек, принявших участие во втором отборочном этапе, в третий прошел 561 конкурсант: в группе А (18-22 года) – 111 человек, в группе В (23-35 лет) – 325 человек, в группе С (36-45 лет) – 125 человек.

Ожидаемо, наибольшее число участников, которые продолжают конкурсные испытания, из Якутска – самого многочисленного муниципального образования. Но, в то же время, жителям каждого района есть за кого поболеть – ни один муниципальный район еще не выбыл из географии проекта. Так, например, самыми многочисленными по числу участников остаются Мегино-Кангаласский (в третий отборочный тур прошли 14 человек), Таттинский (прошли 11 человек), Ленский (прошли 13 человек), Нерюнгринский (прошли 45 человек) и Мирнинский (прошли 37 человек) районы.

Третий отборочный этап конкурса «Таланты Якутии» пройдет с 26 ноября по 2 декабря. Участники должны будут снять видеопрезентации, в которых расскажут о себе, своих успехах и достижениях, целях и мотивации участия в конкурсе, а также о проектах, которые они бы хотели реализовать.

Авторы лучших видеопрезентаций пройдут в полуфинал, а к концу года из полуфиналистов организаторы выберут 300 финалистов, которые в 2021 году будут проходить обучение по программе прорывных компетенций «Lab.Tаlent». Имена десяти победителей конкурса «Таланты Якутии», которые получат гранты Главы Якутии на обучение в лучших вузах страны и мира, станут известны в сентябре 2021 года.