«Таланты Арктики» – по-настоящему народный проект!

В минувшую субботу в Доме Дружбы народов имени А.Е. Кулаковского состоялся концерт «Таланты Арктики». Действительно, по-настоящему народный проект! Мы услышали голоса всех арктических районов республики. Стали свидетелями одного из редких случаев, когда на одной сцене собралось созвездие артистов и талантливых коллективов, в чьем творчестве воспета суровая красота Севера.

Концерт начался с легенды о человеке, воспевающем Солнце. Пролог заворожил своей символичностью. Несколько поколений самобытных артистов вышли на сцену, чтобы воссоздать картину встречи небесного светила. Также в первом блоке прозвучали песни, танцы и обряды коренных малочисленных народов Севера в исполнении фольклорных танцевальных коллективов «Гиркилэн», «Аюлна» и «Аяврина», вокальных ансамблей «Хэглэн», «Колымчанки», «Икэдэй», «Дьукээбил», «Индигиир», «Кустук».

За шитьем, за охотой и рыбалкой, перекочевкой оленьего стада, сбором морошки, воспитанием детей – всюду северянина сопровождает песня. Не передать словами переполняющую радость, когда голосами на чистом юкагирском, эвенском и эвенкийском языках вторит старейшинам молодежь. На проекте «Таланты Арктики» выступили красавицы-северянки колымчанки Ирина Дускулова и Татьяна Балаганчик, начинающая исполнительница из Абыйского улуса Евдокия Дохунаева и артистка-вокалистка Национального театра танца, хомусист-импровизатор, колымчанка Василена Шарина.

Очаровали зрителей вице-мисс конкурса красоты и таланта «Цветок Ойкумены — 2021» Саргылана Карпова из Оленекского улуса, талантливая дочь эвенкийского народа Наталья Бриз и солистка «Айархаан», представительница Усть-Янского улуса певица Амгаяна.

Сердца зрителей вновь взволновали славные мотивы, рожденные когда-то в заснеженных степях Оленька, непроходимых лесах Эвено-Бытантая, на берегах величественных северных рек Индигирки и Колымы. Это стихи народного поэта Андрея Кривошапкина, ставшие отражением северной души, мелодии на все времена Владимира Индигирского, юкагирские мотивы Макара Курилова — Явункодэ и хиты Степана Васильева. «Тус Хоту – мин дойдум!» зал пропел вместе с автором на одном дыхании.

Хочется отметить талантливых хореографов, носителей культуры и родного языка Анастасию Куличкину и Василия Старостина – Мэнун. Это руководители народных самодеятельных коллективов Дома Дружбы народов — «Гиркилэн», «Аяврина» и «Аюлна». В каждой их постановке живет история, рассказанная предками. Ритмичные изгибы тела, шаг, повороты головы, диковинные голоса снова и снова доказывают, что никто не сравнится с народами Севера в искусстве подражания природе! Одухотворяя и буквально сливаясь с ней, северянин рождает танец – удивительный по красоте и энергетике.

Со свойственной отдачей, харизмой и патриотизмом в поддержку народного проекта «Таланты Арктики» выступил и славный сын Верхоянья, Первый заместитель генерального директора Дома Дружбы народов певец Лэгэнтэй. К радости колымчан, с авторской песней «Верхнеколымск» своих земляков поприветствовал ведущий и журналист Евгений Прокопьев. Как отметил исполнитель, эту песню он написал будучи совсем юным, находясь в родном поселке Зырянка. Зал тепло встретил ветеранов сцены Татьяну Созонову и Николая Спиридонова.

Свои звездные минуты сорвала и Саина. Напомнив о 25-летии творческого пути, артистка, сымпровизировав, исполнила несколько вариаций из своего репертуара.

Песни, танцы, ритмичные удары бубна многим из нас навеяли воспоминания о детстве и юности, счастливых годах, прожитых под Северным сиянием. А как приятно было встретить земляков! Думаю, каждый был на своей волне. В то же время – и зритель, и те, кто находился за кулисами ощутили прилив энергии, желание примкнуть к хороводу и вторить запевале «Сээдьэ».

Спасибо за этот вечер творческому, неутомимому коллективу Дома дружбы народов, автору проекта художественному руководителю ДДН им. А.Е. Кулаковского, уроженке Верхней Колымы Жанне Степановне Николаевой, режиссеру Людмиле Семеновне Антипиной и Ольге Петровне Охлопковой представителю сектора Коренных малочисленных народов Севера. Именно такие мероприятия объединяют людей и дарят вдохновение! В танце, обрядах и песнях мы сохраняем язык и самобытную культуру народов Севера! В добрый путь, народный проект «Таланты Арктики»!