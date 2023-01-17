17.01.2023
13:58
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Светская хроника

Талантливый человек талантлив во всём!

Талантливый человек талантлив 🎨 во всём! Мас-рестлер Екатерина БЕЛОЛЮБСКАЯ славится в своем родном Батагайском наслеге как искусный мастер снежных ❄️ фигур ☃️😍👍🏻.

Снежные фигуры- символы предстоящего года вот уже 10 год украшают двор семьи СИВЦЕВЫХ-БЕЛОЛЮБСКИХ в Батагайском наслеге Усть-Алданского улуса. Автором причудливых фигур является прославленный спортсмен — мастер спорта по мас-рестлингу, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, неоднократный чемпион и призер Мира, Европы, российских и республиканских спортивных игр по гиревому спорту и мас-рестлингу Екатерина БЕЛОЛЮБСКАЯ.

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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