Талантливый человек талантлив 🎨 во всём! Мас-рестлер Екатерина БЕЛОЛЮБСКАЯ славится в своем родном Батагайском наслеге как искусный мастер снежных ❄️ фигур ☃️😍👍🏻.

Снежные фигуры- символы предстоящего года вот уже 10 год украшают двор семьи СИВЦЕВЫХ-БЕЛОЛЮБСКИХ в Батагайском наслеге Усть-Алданского улуса. Автором причудливых фигур является прославленный спортсмен — мастер спорта по мас-рестлингу, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, неоднократный чемпион и призер Мира, Европы, российских и республиканских спортивных игр по гиревому спорту и мас-рестлингу Екатерина БЕЛОЛЮБСКАЯ.