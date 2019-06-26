Талантливые первокурсники СФУ получат повышенную стипендию

В новом учебном году Сибирский федеральный университет продолжит работу по финансовой поддержке талантливых школьников, выбравших СФУ для дальнейшего обучения. На стипендии в повышенном размере в первом семестре 2018–2019 учебного претендуют абитуриенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ и другие достижения.

Так, стипендия стобалльников, а также победителей и призёров международных и российских олимпиад почти в 6 раз превысит обычную и составит 20 тысяч рублей. Напомним, в 2018 году в СФУ поступило 29 школьников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Абитуриенты, которые поступают математические, технические и естественные направления и специальности будут получать в осеннем семестре 2019/20 учебного года стипендию в размере 10 тысяч рублей в случае, если средний балл ЕГЭ при зачислении составит выше 75 баллов, а те, кто выбрал гуманитарные и педагогические науки, науки об обществе, искусстве и культуре – если средний балл ЕГЭ будет выше 90.

На повышенную стипендию также могут рассчитывать первокурсники, поступающие на приоритетные направления. Они будут получать стипендию в размере 6 тысяч рублей, если средний балл ЕГЭ при поступлении будет выше 65 баллов.

«Система поощрения первокурсников нацелена на привлечение в СФУ хороших, замотивированных абитуриентов, которые строят траекторию своей жизни и ставят приоритет на получение качественного образования. В число претендующих на получение повышенной стипендии, традиционно попадают школьники, показавшие трудолюбие и прилежность в учёбе и набравшие высокие баллы ЕГЭ. Перечисленные стипендии будут выплачиваться первокурсникам только в первом семестре, но практика показывает, что успешные абитуриенты вырастают в успешных студентов и в дальнейшем претендую на получение повышенных стипендий за достижения в учебной, научной, творческой, спортивной деятельности», – отметила проректор по образовательной деятельности СФУ Светлана Басалаева.

Отметим, всего на получение повышенных стипендий могут претендовать 8 категорий абитуриентов. С полной программой поддержки талантливых абитуриентов можно ознакомиться по ссылке.