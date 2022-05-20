Талантливые подростки Якутии, популярные российские вокалисты и блогеры на одной сцене

Компания МТС в рамках всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М» совместно с продюсерским центром «Эколь» подвела итоги регионального этапа двух творческих конкурсов – вокального и танцевального. Их победители «зажгли» вместе с кумирами тинейджеров во время масштабного музыкального шоу «Поколение М: Blog&Voice» 19 мая в СК «Триумф».

По мнению жюри, состоящего из экспертов продюсерского центра «Эколь», лучшими стали вокальная студия «Радость» и народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз». За место на сцене победителям пришлось побороться: на сайт проекта «Поколение М» было загружено несколько десятков работ с вокальными и танцевальными выступлениями.

Талантливые ребята из Якутии выступили на одной сцене с популярными вокалистами, танцорами, блогерами, среди которых Иван Star — участник шестого сезона шоу «Голос Дети» и победитель «Поколения М», Stazzy – участница проекта «Песни» на ТНТ, актер, певец и блогер PAZZZL – выпускник Театра-студии «Непоседы», который снимался в сериалах «Секреты» и «Лес», Марьяна Титова – финалист Евровидения, участница «Голос. Дети-7» в команде Басты и другие звезды ТикТока. Специальными приглашенными звездами шоу «Поколение М: Blog&Voice»стали популярные коллективы Якутии: ансамбль современной хореографии «Версия», народный ансамбль эстрадного театра танца «Сюрприз», молодежно-подростковый центр «Автобус Радости». А накануне 18 мая состоялась творческая встреча и автограф-сессия кумиров молодежи с подростками, в которой приняли участие более 150 юных ребят из Якутии.

Юные вокалисты и танцоры из Якутии покорили нас своим талантом, упорством и стремлением к совершенству. Восхищаюсь ребятами и их педагогами, вкладывающими время и силы в развитие ребят. МТС и «Поколение М» позволяют каждому талантливому ребенку проявить себя, показать собственные возможности и потенциал. Меня радует, что юные звездочки из Якутии этой возможностью пользуются. Тем более, что своим творчеством и активностью в «Поколении М» они помогают своим сверстникам, нуждающимся в помощи и поддержке», — отметила генеральный директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина.

«Я три раза подавал заявку на участие в вокальном конкурсе проекта «Поколение М», но лишь с третьей попытки вошел в тройку призеров. После этого, мне открылись двери в другие проекты, участвовал в шоу «Голос. Дети. 6 сезон» в команде Валерия Меладзе. Я давно мечтал оказаться на большой сцене. «Поколение М» как раз дает такую возможность, чтобы выступать на массовую аудиторию, в больших залах, на стадионах. Благодаря этому проекту моя мечта сбылась», — рассказал один из хэдлайнеров проекта «Поколение М» Иван STAR.