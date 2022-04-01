Талантливая и яркая актриса из Якутии пройдет престижное обучение

Вот уже третий раз молодые артисты Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) получают возможность учиться в летней театральной школе Союза театральных деятелей Российской Федерации. В этом году в XV Международной летней театральной Школе обучение пройдет талантливая и яркая актриса театра Елизавета Далбараева. Из Якутии она будет единственным представителем.

С 1 по 29 июня 95 молодых актеров из 15 стран мира пройдут интенсивный месячный образовательный курс, репетиции и показы итоговых спектаклей.

В рамках единого образовательного процесса будет осуществлена постановка разножанровых спектаклей: драматического, кукольного, хореографического и экспериментального. Публичные показы выпускных спектаклей на площадках Москвы и Московской области являются одним из важнейших этапов жизни Школы.

Преподаватели Летней школы это ведущие специалисты из лучших вузов страны, а режиссерами Школы в 2022 году станут – Николай Коляда, Денис Азаров, Анна Викторова, Татьяна Чижикова и Пётр Айду. За время обучения студенты проходят подготовку по основным актерским дисциплинам: сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и фехтование.

Благодаря поддержке руководства театра, Матрены Степановны и Алексея Прокопьевича Павловых, артисты театра уже не первый раз имеют такую возможность учиться у самых именитых специалистов и режиссеров.

Участие в такой Международной школе — это огромный толчок для развития и совершенствования творческого потенциала актёров.