Талант есть у каждого!

В течении года мы наблюдали как талантливая молодежь нашей республики проходила обучение по программе развития прорывных компетенций «Lab.Talent» и «Вызов себе».

В рамках этих программ участники испытали себя и свои возможности, преодолели свои страхи, проявили решимость и твердость духа, также нашли своих единомышленников и команду, получили опыт в покорении вершин, командном сплаве, а также в велопоходе. Участники отмечают, что увидели новые грани своего потенциала, активизировали ресурсы, обрели уверенность в себе и готовы достигать новых вершин. Главная цель проекта — создать систему поиска, оценки и раскрытия потенциала талантливой молодежи для достижения целей стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

Сейчас стартовал прием заявок на участие в Республиканском кадровом проекте «Таланты Якутии»!

Участники проекта — амбициозные молодые люди, будущие лидеры Якутии, именно поэтому победители «Талантов Якутии» будут включены в республиканские кадровые резервы.

Кто может принять участие?

Студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 45 лет постоянно проживающие на территории Республики Саха (Якутия).

Подробную информацию вы можете прочитать на сайте https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/ya-talant там же можно пройти регистрацию и стать участником проекта «Таланты Якутии».

Награды

По итогам отборочных испытаний будет выявлено 300 финалистов, которые смогут пройти обучение по Программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT».

После прохождения обучения, будут отобраны 10 победителей, которые будут награждены грантами в форме субсидий Главы Республики Саха (Якутия) на обучение, размер и количество которых устанавливается распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) и рекомендованы к включению в республиканские кадровые резервы.

Заявки принимаются до 27 октября 2021 года. Успевайте изменить свою жизнь! Пришло время проявить свои таланты!