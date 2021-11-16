Тактильные книги — детям с нарушениями зрения

В преддверии Международного дня слепыхПАО «Якутскэнерго»(входит в Группу РусГидро)в рамках акции «Книжки в подарок»передало развивающие наборы книг трём учреждениям Якутска.

Энергетики подарили тактильные книги Республиканской библиотеке для слепых, специальной (коррекционной) школе-интернату и якутскому детскому саду «Подснежник». В рамках акции, этом году были переданытри книги: сказка Г.Х Андерсена «Снежная королева», обучающие комплекты «Рождество» и «Путешествие в историю».

Специализированные комплекты для детей с нарушениями зрения издаются в рамках Программы корпоративной благотворительности ПАО «РусГидро» совместно с Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»с 2007 года.

Книги разработаны с помощью психологов и тифлопедагогов и позволяют слабовидящим детям стимулировать остаточное зрение. В них использовано множество деталей, помогающих знакомиться с книжной на ощупь. Чёткий контур изображений, фигуры персонажей не перекрывают друг друга, объемные детали, подвижные элементы, тактильные вставки из материалов различной фактуры, игровые и музыкальные элементы создают богатую сенсорную картину. Это позволяет детям «видеть» иллюстрациинесмотря на нарушения зрения. Книги не поступают в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

Якутскэнерго участвует в акции «Книжки в подарок» уже четвертый год.

Как социально ответственная компания, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.