Таксы и методика исчисления крупного и особо крупного ущерба за незаконную охоту

С 21 июня 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2019 № 750, которым утверждены таксы и методика исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 258 УК РФ (незаконная охота) установлено, что крупным ущербом признается ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий 40 тыс. руб., особо крупным — 120 тыс. руб.

Новым постановлением Правительства Российской Федерации утверждена формула, таксы для расчета ущерба, определены виды охотничьих ресурсов.