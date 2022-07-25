Таксистов Якутии проверят на знание улиц и истории региона

В Республике Саха (Якутия) 4 августа состоится региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». Водители такси поборются за денежные призы – 15 000, 10 000 и 5 000 рублей, а победитель представит регион в финале конкурса. Мероприятие традиционно проходит при поддержке регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Официальное открытие в 12:00 по адресу: Якутск, территория Комсомольской площади.

Как будут выбирать лучшего?

Конкурс проходит в три тура. Водители ответят на вопросы о дорожно-городской сети, расположении региональных достопримечательностей, истории региона, закона о такси и ПДД.

Самым зрелищным этапом станут практические соревнования на плавность вождения со стаканом воды на крыше. Конкурсантам нужно преодолеть ряд испытаний. Среди них: «установка детского кресла», «змейка» передним и задним ходом, «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», «повороты на 90 градусов» передним и задним ходом, «стоп-линия». Судьи будут начислять дополнительные очки тем, кто сумеет добраться до финиша, не расплескав ни капли.

«Мы проводим конкурс на лучшего водителя такси. На наш взгляд, это не просто человек, который способен от точки А до точки Б по навигатору довезти, да, как сейчас это стало всё просто. А человек — водитель — лицо города. Зачастую, водитель — тот, кто встречает туристов на вокзале, в аэропорту — тот, кто хочет и может хотя бы минимально рассказать про город, про его основные достопримечательности, — рассказал директор Общественного совета по развитию такси Александр Шмигидин.

10:00 — сбор, регистрация, жеребьевка

10:30 — теоретические туры

12:00 — торжественная церемония открытия

12:30 — практический тур

15:30 — церемония награждения

16:00 — завершение мероприятия

Жителей Якутии приглашают побороться за денежные призы: https://russia-driver.taxi/#participate

Организаторы – Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.