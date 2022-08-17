Таксист выжил после четырех ударов ножом в голову

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело о покушении на убийство водителя такси, разбое и кражах.

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 — п. «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, сопряжённое с разбоем), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, предмета, используемого в качестве оружия), п. «в» ч. 2 и «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также с банковского счета).

По версии следствия обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях хищения имущества решил совершить нападение на водителя такси. Реализуя свой умысел, злоумышленник, находясь на заднем сидении автомобиля, напал на водителя обхватив его руками за шею.

При оказании потерпевшим сопротивления, обвиняемый в целях его убийства нанес ему 4 удара ножом в голову, однако мужчина, активно сопротивляясь, отбиваясь от наносимых ударов, остался жив.

Кроме того, как установлено органами следствия, обвиняемый в марте 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил кражу денежных средств у своей матери в размере 15 тыс. рублей, также похитил ее сотовый телефон и телевизор, кроме того, им у знакомого похищена компьютерная приставка.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем следственного отдела по г. Якутску СУ Следственного комитета по РС(Я).