Такого вы еще не видели! В столице пройдет шоу «В ритме BOLLYWOOD»

Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского 8 марта в 16.00 к Международному женскому дню проводит уникальный проект «В ритме BOLLYWOOD!» с участием звезд эстрады, народных танцевальных коллективов республики, где Вы окунетесь в прекрасный мир зажигательных песен и танцев индийского кино!

Не упустите шанс порадовать своих близких, родных и приобрести билеты по самым демократичным ценам.

Справки по телефону : 32-83-86

Касса ДДН им.А.Е.Кулаковского: 32-82-96

Онлайн продажа билетов: tesserus.com, afisha.ykt.ru

Цена: 500-700 рублей