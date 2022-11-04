Такого вы еще не видели! 🤖Робот поздравил с Днем народного единства

Необычный сотрудник работает в одной из самых северных библиотек Республики Саха (Якутия) — Анабарской центральной библиотеке, с июня 2022 года.

В своем поздравлении робот-библиотекарь поприветствовал всех россиян, отметив, что «День народного единства – праздник гордости за наше отечество… и память должна беречь историю, как святыню». Видео сняла директор библиотеки Марфа БОЯРСКАЯ.

Как рассказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ появление в самой северной библиотеке такого необычного сотрудника вызывает интерес со стороны детей и молодежи.

— Могу только присоединиться к словам такого уникального библиотекаря и поздравить всех жителей нашей страны, нашей республики с Днем народного единства, — отметил министр культуры Якутии. — Внедрение новых технологий привлекает в наши библиотеки новых посетителей. Сегодня перед библиотеками стоит задача пересмотреть свой традиционный уклад работы, стать привлекательными общественными пространствами с широким спектром услуг. Большая роль в этом отведена национальному проекту «Культура», благодаря которому в библиотеке села Саскылах Анабарского улуса и состоялся капитальный ремонт, обновление книжного и технического фонда. Из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей», — рассказал Юрий Куприянов.

В функции робота входит консультация посетителей, поиск нужной литературы, выдача справок. Кроме этого, робот может выступать на мероприятиях в качестве ведущего или может просто пообщаться с пользователями на разные темы.