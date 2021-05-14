Такого в Якутске еще не было

15 мая в 15.00 в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоится презентация необычного аудиогида по Якутску – «Прогулка со служилым. Аудиогид по Якутску XVII-XVIII вв.», сообщает пресс-служба Министерства культуры и духовного развития РС(Я). Уникальный гид для прогулки по городу в озвучании актера Русского драмтеатра.

Используя свой смартфон и специальное приложение izi.travel каждый желающий сможет прогуляться по улицам Якутска XVIII века, послушать истории очевидца тех далеких лет и комментарии музейного специалиста. Это стало возможно, благодаря специально разработанному специалистами Якутского музея аудиогиду с элементами театрализации.

«Если история Якутска XIX-XX вв. более-менее известна современным горожанам, благодаря все еще сохранившимся отдельным историческим зданиям, то от города XVII-XVIII века уже ничего не осталась. Эта двухсотлетняя часть истории почти не известна жителям. Мы решили не вести рассказ от лица только музейных специалистов, а сделать аудиогид частично театрализованным. Это не совсем обычный формат, который поможет слушателям более полно погрузиться в атмосферу старинного Якутска», — рассказал сотрудник музея и автор проекта Сергей Слепцов.

В проекте принял участие артист Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Иван Мишагин, который мастерски озвучил вымышленного персонажа, типичного жителя Якутска XVIII века, служилого человека Якутского острога Андрея Новгородова. Его герой сопроводит каждого слушателя по едва оформившимся в XVIII веке улочкам Якутска и покажет главные городские достопримечательности того далекого времени. Рассказ дополняет комментарий музейного специалиста, который поможет сориентироваться на современных улицах, заметно отличающихся теперь от улиц XVII-XVIII вв. и даст исторический комментарий к маршруту.

Чтобы запустить аудиогид, надо прийти на территорию Якутского музея им. Ем. Ярославского с заранее скачанным приложением izi.trаvel, найти и запустить аудиогид «Прогулка со служилым. Аудиогид по Якутску XVII-XVIII вв.». Прогулка по старинному Якутску начинается на территории Якутского музея им. Ем. Ярославского и займет около 1,5 часов. За это время слушатель прогуляется из конца в конец исторической территории Якутска XVIII века, от Якутского музея по проспекту Ленина до Залога, прослушает около часа аудиозаписей и познакомиться с малоизвестной историей раннего Якутска.