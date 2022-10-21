21.10.2022
09:38
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Светская хроника

Такого в Якутии еще не было! Лестница в никуда шокировала соцсети

Известная художница Кыыдаана ИГНАТЬЕВА представила новый проект – парящую лестницу в новом парк-отеле «Naraada Village» в Хангаласском районе Якутии.

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Девушка отметила, что это первая подобная парящая конструкция в Якутии. Первый этап ввода планируется в этом году.

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Авторы: Иван Кычкин, Александра Иванова, Ирина Афанасьева.

Фото: Кыдааны Игнатьевой
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
2 комментария на «Такого в Якутии еще не было! Лестница в никуда шокировала соцсети»
  1. Добун 21.10.2022 09:44

    Опасная конструкция! Дети могут упасть! Разобрать!

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  2. Александр 21.10.2022 11:29

    Конец лестницы даже не огорожен.
    В нью-йорке на таймс сквере (красная лестница) и то огорождение есть…

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