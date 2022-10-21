21.10.2022
09:38
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Светская хроника
Такого в Якутии еще не было! Лестница в никуда шокировала соцсети
Известная художница Кыыдаана ИГНАТЬЕВА представила новый проект – парящую лестницу в новом парк-отеле «Naraada Village» в Хангаласском районе Якутии.
Девушка отметила, что это первая подобная парящая конструкция в Якутии. Первый этап ввода планируется в этом году.
Авторы: Иван Кычкин, Александра Иванова, Ирина Афанасьева.
Фото: Кыдааны Игнатьевой
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
#Кыдаана Игнатьева#республика саха (якутия)#рся#Саха#Такого в Якутии еще не было! Лестница в никуда шокировала соцсети#Якутия#Якутск
2 комментария на «Такого в Якутии еще не было! Лестница в никуда шокировала соцсети»
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