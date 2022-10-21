Такого в Якутии еще не было! Лестница в никуда шокировала соцсети

Известная художница Кыыдаана ИГНАТЬЕВА представила новый проект – парящую лестницу в новом парк-отеле «Naraada Village» в Хангаласском районе Якутии. 1 из 2 Девушка отметила, что это первая подобная парящая конструкция в Якутии. Первый этап ввода планируется в этом году. 1 из 3 Авторы: Иван Кычкин, Александра Иванова, Ирина Афанасьева.

Фото: Кыдааны Игнатьевой Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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