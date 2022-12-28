28.12.2022
13:47
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Спорт

Такого в истории спорта Якутии еще не было!

Якутский борец Владимир Егоров признан лучшим спортсменом Северной Македонии!

Знай наших!

Такого кажется, в истории спорта Якутии еще не было, чтобы якутский спортсмен  становился лучшим спортсменом другого государства. Так вот, вчера в Скопье состоялась церемония награждения и подведения спортивных итогов года, наподобие нашего «Бала чемпионов».

Якутского легионера, чемпиона Европы по вольной борьбе Владимира Егорова выбрали «ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ 2022 года», сообщает «Спорт Якутии». А Федерация спортивной борьбы Северной Македонии во многом благодаря успеху нашего борца также стала лучшей спортивной федерацией страны.

Напомним, Владимир Егоров 23 декабря в Якутске также на «Бале чемпионов» возглавил «Десятку лучших спортсменов Республики Саха (Якутия)».

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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