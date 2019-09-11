Такого еще никогда не было в Якутске!

Впервые в истории культурной жизни города 26 сентября состоится проект театра эстрады под названием «Театр открывает двери».

Только в этот день вы можете увидеть святая святых — закулисную жизнь театра. Мы покажем вам еще не открывшийся концертный зал, кабинеты администрации и даже гримерные комнаты артистов. После экскурсии по театру вы можете посетить выставку коллекций музыкальных инструментов прославленных этно-музыкантов – артистов нашего театра, в том же зале будет проходить выставка костюмов со спектаклей.

В малом зрительном зале с 12.00 до 16.00 будет проходить марафон мини-концертов проекта «Ебугэ тыына»: вы увидите музыкальный номер этно-группы «Айархаан», с которым группа триумфально выступила на международном конкурсе «Шарк Тароналары», насладитесь музыкой легендарных этно-музыкантов Клавдии и Германа ХАТЫЛАЕВЫХ, истинно якутскими голосами Вари АМАНАТОВОЙ и Валентины РОМАНОВОЙ -ЧЫСКЫЫРАЙ.

В банкетном зале мы будем рады предложить вам вкусный обед от шеф-повара банкетного зала.

Мы ждем вас 26 сентября в театре эстрады по адресу: Ленина 47.

Цена билета всего 200 рублей.

Контактный телефон : 8 (924) 760 – 00 — 77