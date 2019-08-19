Такого еще не было: Особые условия при покупке квартир в новостройках Якутска!
23-24 августа 2019 года в Якутске на Главной ярмарке республики «Ипотека и Недвижимость» будут представлены все квартиры в новостройках от самых надежных застройщиков г. Якутска: ООО ДСО «СЭТТЭ», АО «ДСК», ООО «Голдлайн», АО «РФА-Инвест», ООО «Стройкон», ООО «АЭБ Капитал», ООО «УТУМ-Инвест», ООО «Высота», ООО «Проф-Строй» и др.
Здесь можно будет получить консультацию и ответы на вопросы, связанные с вступлением с 1 июля 2019 года новой схемы финансирования долевого строительства, когда денежные средства дольщиков будут храниться на спецсчетах банков до момента полной готовности объекта. Изменится ли в связи с этим покупка жилья в новостройках с привлечением ипотеки, останется ли рассрочка, первоначальный взнос? Вырастет ли стоимость квартир? Когда это может произойти и сколько новостройки могут прибавить в цене? Все это можно узнать на ярмарке.
На ярмарке можно подать заявку на оформление ипотечного кредита через специалистов ВТБ24 (ПАО).
ВПЕРВЫЕ на рынке недвижимости!
- Продажа
и ремонт квартир с кэшбэком по карте «СИТИЛАЙФ»!
- Оформление ипотеки на покупку офисов, магазинов, нежилых помещений для бизнеса!
Готовую недвижимость вторичного рынка представит агентство недвижимости ООО «Центр Ипотечного Кредитования». Тут же можно подать заявку на продажу своей жилой и нежилой недвижимости, в т.ч. с использованием кэшбэк-карт «СИТИЛАЙФ».
Успейте купить себе квартиру до подорожания по акции, со скидкой или кэшбэком!
Только два дня 23-24 августа 2019 года
Место проведения: г. Якутск, гостиница «Полярная Звезда» (пр. Ленина, 24)
Время работы: с 10-19 ч в пятницу, с 10-18 ч в субботу.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82