Такого еще не было: Особые условия при покупке квартир в новостройках Якутска!

23-24 августа 2019 года в Якутске на Главной ярмарке республики «Ипотека и Недвижимость» будут представлены все квартиры в новостройках от самых надежных застройщиков г. Якутска: ООО ДСО «СЭТТЭ», АО «ДСК», ООО «Голдлайн», АО «РФА-Инвест», ООО «Стройкон», ООО «АЭБ Капитал», ООО «УТУМ-Инвест», ООО «Высота», ООО «Проф-Строй» и др.

Здесь можно будет получить консультацию и ответы на вопросы, связанные с вступлением с 1 июля 2019 года новой схемы финансирования долевого строительства, когда денежные средства дольщиков будут храниться на спецсчетах банков до момента полной готовности объекта. Изменится ли в связи с этим покупка жилья в новостройках с привлечением ипотеки, останется ли рассрочка, первоначальный взнос? Вырастет ли стоимость квартир? Когда это может произойти и сколько новостройки могут прибавить в цене? Все это можно узнать на ярмарке.

На ярмарке можно подать заявку на оформление ипотечного кредита через специалистов ВТБ24 (ПАО).

ВПЕРВЫЕ на рынке недвижимости!

Продажа и ремонт квартир с кэшбэком по карте «СИТИЛАЙФ»! Оформление ипотеки на покупку офисов, магазинов, нежилых помещений для бизнеса!



Готовую недвижимость вторичного рынка представит агентство недвижимости ООО «Центр Ипотечного Кредитования». Тут же можно подать заявку на продажу своей жилой и нежилой недвижимости, в т.ч. с использованием кэшбэк-карт «СИТИЛАЙФ».

Успейте купить себе квартиру до подорожания по акции, со скидкой или кэшбэком!

Только два дня 23-24 августа 2019 года

Место проведения: г. Якутск, гостиница «Полярная Звезда» (пр. Ленина, 24)

Время работы: с 10-19 ч в пятницу, с 10-18 ч в субботу.