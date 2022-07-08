Такое брать нельзя: В ряде консервов обнаружены паразиты

В Роскачестве нашли паразитов в консервах, которые едят россияне.

В Роскачестве сообщили, что в ряде консервов обнаружены паразиты. Такую продукцию брать нельзя.

Личинки найдены в консервах из горбуши и нерки марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская область), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская область) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край).

Специалисты Роскачества подчеркивают: «Согласно требованиям законодательства (ТР ТС 040/2016) в рыбных консервах не должно быть видимых невооруженным взглядом личинок, а реализация о такой продукции не разрешается». Хотят и неживые личинки неопасны для здоровья, добавляют в Роскачестве.

Рейтинг консервов с личинками обнулён.

В Роскачестве поясняют, как могло произойти такое. Личинки на этапе подготовки сырья производитель может не увидеть, они находятся в капсулах. При термической обработке капсула раскрывается, но банка будет уже закрыта и паразита увидит уже только потребитель.

Вместе с тем, в Роскачестве уточняют, что число случаев зараженности консервированной рыбы личинками снизилось более чем в два раза с момента первого исследования. Оно было сделано в 2018 году. Тогда личинки нашли в 39% проверенной продукции, в этом году — в 15% консервов.









