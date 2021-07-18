Такие разные якутяне на фоне лесных пожаров

Якутия в огне лесных пожаров. Десятки населенных пунктов в зоне задымленности. Предельная концентрация вредных веществ в воздухе превышена в сотни раз. Люди задыхаются, страдают, они лишены возможности выезжать в леса, да и просто выходить на улицу. И в этой чрезвычайной ситуации люди ведут себя совершенно по-разному.

Одни жалуются и ноют. Таких очень много. Соцсети переполнены негативом. Все жалобы понятны, люди имеют полное право. Создается впечатление, что таких людей больше всего. Тем более, что каждый из этой категории может размещать несколько постов в день. Все вместе это создает негативную, депрессивную информационную среду.

Другие в гневе и требуют отставки руководства разных уровней и направлений. Ярость этих людей тоже понятна. Они не выбирают слов и выражений. Их посты полны экспрессии. Таких людей тоже хватает. И каждый из них может размещать по много постов в день.

Третьи активизировались и политизируют ситуацию в собственных интересах. Тем более, что осенью предстоят выборы в Госдуму. А также выборы в местные органы власти и представительные органы. Их задача – заручиться поддержкой якутян и перевести это доверие в галочки на бюллетенях.

Четвертые пошли добровольцами на тушение лесных пожаров. От них меньше всего информации, но каждый такой пример бесценен. Это поистине герои нашего времени. Помните?

Если снова над миром грянет гром,

Небо вспыхнет огнем

Вы нам только шепните –

Мы на помощь придем!

Кто бы мог подумать, что в наше время еще найдутся добровольцы? Но они есть!

Пятые помогают чем могут тем, кто тушит лесные пожары. Они вносят конкретный вклад, и не всегда сообщают о своих поступках. Это люди активной позиции, которые предпочитают конкретные дела.

SakhaLife расскажет об обычных якутянах, которые пошли тушить лесные пожары и о тех, кто им помогает. Информация из соцсетей и мессенджеров. Авторов фото не всегда удается установить, так как некоторые материалы многократно пересылаются и перепостятся. Будем рады добавить информацию по авторам.

Сначала фото тех, кто тушит лесные пожары.

Александр ПРИБЫЛЫХ на тушении лесных пожаров.

Вклад Марианны АНДРЕЕВОЙ, депутата Якутской городской Думы и ее мужа Петра АНДРЕЕВА. Они владельцы туркомплекса «Орто Дойду».

Вкусная посылка добровольцам от Елены ИЛЬИНОЙ, известного блогера, Борщегини якутского фейсбука.

Шеф-повар этноусадьбы Атласовых Николай АТЛАСОВ завез провизию для огнеборцев Горного улуса в село Сологон.

Общественный деятель Айыл ДЬУЛУРХА занимается демобилизацией добровольцев и организовывает для них помощь.

Материальная помощь от блогеров (@sofinewe @stolyarchikmaria @feo_petrova @mir_instrumenta_ykt @linamalina.life @anna.so.sweet @svekir999 @elena_ammosova @dorm1dontov @_.sibekki._ @gvinograd).

Ольга и Александр СЕМЕНОВЫ привезли в администрацию с. Магарас очень много продуктов. Особенно ценно для ребят после отравления дымом молоко.

Центр Помощи «Поможем вместе» (@help.ykt) передал цепи для нашей бензопилы от планеты электро и точилки для этих цепей, а также практичную обувь для ребят, у которых оплавились до дыр их сапоги.

Магазин «ЭНЕРГОсистемы»(ООО МЭК ЭНЕРГОСИСТЕМЫ) передал безвозмездно бензопилу в помощь добровольцам тушения лесных пожаров.

Генеральный директор медицинской фирмы «Янамед» Светлана ЯКОВЛЕВА призывает:

— Я, как врач, да и не нужно иметь для понимания этой проблемы, специального медицинского образования, понимаю, насколько трудно сейчас приходится людям, страдающим бронхиальной астмой!

Практически эти больные в летнее время, в период лесных пожаров борются за свою жизнь! Мало того, что в силу аллергической настроенности своего организма, они лишены практически возможности защитить себя от коронавируса с помощью вакцины, так как при этом возможны опасные для здоровья реакции организма на профилактическое введение вакцины, так ещё и увеличивающиеся и масштабирующиеся с каждым годом лесные пожары способствуют колоссальному снижению их качества жизни и возможности им излечиваться и оздоравливаться!

В связи с этим хочу обратиться к членам нашего Сообщества выпускников школ ЯАССР 1985 года, к членам уже созданных таких Сообществ в Якутии, давайте в рамках уже доказавшего свою состоятельность и действенность Кубка Добра выпуска 1985 года Якутии, начнём сбор денег по обеспечению увлажнителями для воздуха больных бронхиальной астмой!

Для этого можно начать с реальной помощи семьям наших представителей выпуска 1985 года, у которых есть больные бронхиальной астмой и у которых нет возможности приобрести эти средства! Надеюсь, что нашему примеру последуют наши предприниматели (хотя им тоже очень непросто в наше время, но именно наши предприниматели, как показывает практика, чаще всего и становятся бескорыстными меценатами), просто неравнодушные люди, в конце концов (тут уместнее было бы написать слово — прежде всего) недропользователи!

С огромной верой в нас, с неистребленной пока верой в человеческий разум и здравый смысл, Светлана Яновна Яковлева, кандидат медицинских наук, генеральный директор Медицинской клиники «Яннамед» (стаж работы в медицине — 30 лет).

Художник Роман МАРКОВ:

— Пришло время забыть разногласие и действовать сообща, пришло время исполнить гражданский долг. Республика нуждается в каждом из нас! Я собираюсь записаться в добровольческий отряд и призываю всех мужчин Якутии способных махать лопатой сделать то же самое. Мы слишком привыкли ожидать отмашки сверху, ждать когда Москва за нас всё решит, но в этот тяжкий час Мы одни. Жители республики, это наш дом и только мы способны отстоять его!

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