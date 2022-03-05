Такие люди нужны!

Лидия с детства хотела стать милиционером, носить погоны, защищать людей. Мечта сбылась. А потом она оказалась в нужном месте в нужное время и круто поменяла профессию.

Сейчас Лидия ГЕРАСИМОВА – доводчик алмазосодержащих концентратов химического отделения Мирнинского ГОКа. Вместе со своей семьей вслед за родителями приехала в Якутию в 2004 году из Бурятии. В Якутии ее сразу удивили люди, добрые, спокойные, здесь у Герасимовых постепенно наладился быт.

Лидия, как и мечтала, устроилась в милицию, в отдел по охране алмазодобывающей промышленности.

— Отработала пять лет. Интерес к фабрике зародился в те годы, пока охраняла территорию, всегда хотелось узнать, как там работают люди, — смеется Лидия.

В те же годы Лидия поступила в геологоразведочный факультет ЯГУ на нефтегазовое дело, а, окончив его, поняла, что не сможет работать на вахте, поскольку муж также работал вахтовым методом в Накыне и оставлять детей одних было неразумно.

Так получилось, что Лидия устроилась секретарем в Мирнинский ГОК, затем перевелась в ремонтно-строительное специализированное учреждение там же и однажды, заполняя обходной лист, зашла в службу безопасности. Начальник Игорь Львович присмотрелся к ней.

— Нам нужны такие люди, пойдете на фабрику №3 контролером? Будете совмещать работу с учебой, — предложил он.

Вот так прошли три месяца, затем практика на фабрике, после которой ей выдали удостоверение контролера по драгоценной продукции 4 разряда. Так, Лидия оказалась в цехе окончательной доводки Мирнинского ГОКА.

— А я же человек любознательный, мне все интересно, что за оборудование стоит, как оно работает. У меня к тому же уже была корочка доводчика алмазосодержащей продукции, и я попросилась доводчиком в химическое отделение. Меня перевели и вот уже пять лет работаю в этом цехе, — рассказывает Лидия.

Работа доводчика непростая. Он должен знать устройство применяемого оборудования, установок, приборов, правила управления ими, технологию химической и термической обработки алмазосодержащих материалов и другое.

— Наша цель – довести грязновой материал до блеска, обработать их в концентрированных кислотах. Мы очищаем алмазы от всех примесей, от нас они уходят чистыми, блестящими и красивыми, — говорит моя собеседница. — В цехе работает более 40 человек, в основном женщины, есть три отделения приемное, химическое, минералогическое. У всех своя работа.

Поскольку работа связана с кислотами, химией, для безопасности работники носят спецодежду, респираторы, защитные очки.

— Очень люблю свою работу, прикипела к ней всей душой, мне нравится процесс доводки алмазов. Работа в компании «АЛРОСА» — это еще и стабильный заработок, отличный коллектив, возможность повышать квалификацию. Это радует, — говорит Лидия Александровна.

Муж Вячеслав работает слесарем горного транспорта и оборудования в Накыне, ездит на вахту.

Сын Виктор – студент Мирнинского регионального технического колледжа, дочь Алена учится в 7-м классе.

В свободное время Лидия вышивает крестиком, выкладывает алмазную мозаику. Герасимовы любят ездить на природу, отдыхать на своей любимой даче. Каждое лето ездят в Бурятию к родителям в гости.

Жить в Мирном им тоже нравится, город небольшой, компактный, считают они.

Мне выдали огромную робу на три-четыре размера больше, увидела себя в зеркале, посмеялась и пошла работать.

Флотатор – женская профессия

Именно в Удачном судьба свела Александра и Светлану МАРКОВЫХ. Приехав на заработки на два года, молодой человек остался в Якутии на долгие годы, обретя здесь свою любовь, судьбу.

Светлана Маркова родом из села Эйик Оленекского района. Окончив школу, девушка поступила в Красноярский колледж, затем продолжила образование в Байкальском университете экономики и права в Иркутске. И хоть получила профессию экономиста, сидячая работа оказалась ей не по нраву.

Так получилось, что по семейным обстоятельствам она переехала в Удачный, долгих четырнадцать лет работала в профилактории, хотя мечтала попасть на обогатительную фабрику. Чтобы приблизить мечту, даже отучилась на курсах флотатора в Удачнинском учебно-курсовом комбинате АЛРОСА.

— Устроиться на работу в то время не получилось, вакансий не было, ну я и забыла об этом, — вспоминает Светлана.

В 2018 году она наконец-то устроилась на фабрику. Правда, временно.

— Помню свой первый рабочий день. Мне выдали огромную робу на три-четыре размера больше, увидела себя в зеркале, посмеялась и пошла работать. Когда увидела место работы, немного растерялась, огромный цех в 8 этажей, много оборудования – глаза разбежались, — говорит она.

Новичков встретила флотатор Марина Васильева. Девушки-новички в течение двух недель не отходили от нее, учились на месте.

Два года как Светлану перевели на постоянную работу и сейчас она флотатор 3-го разряда фабрики №12 Удачнинского ГОКа.

Флотатор занимается извлечением мелких алмазов методом пенной сепарации.

— Мы следим за оборудованием, чтобы не было простоев, своевременной подачей реагентов, их количеством в зависимости от подачи руды, количеством пенного продукта. Работа к тому же скорее физическая, потому что иногда приходится бегать по этажам, таскать шланги для гидроуборки, двигать задвижки и так далее, — рассказывает специалист.

Как признается Светлана, у опытного флотатора глаз наметан, по работе флотационной машинки может определить все ли в порядке.

— Конечно, сперва было трудно привыкнуть к сменной работе, потом привыкла. Работа мне нравится. Не люблю сидеть на одном месте, люблю движение и многозадачность, — улыбается она.

И это видно по ее хобби. В свободное время Светлана танцует в ансамбле «Дьэргэлгэн» при культурно-спортивном комплексе «АЛРОСА», активно занимается спортом. Так, до пандемии играла в волейбол, занималась пауэрлифтингом. В прошлом году, как многократная победительница района соревнований по мас-реслингу, она участвовала в XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары». К слову, спортсменка не подвела родной район, заняла 6-е место среди 16 участниц.

— Считаю, для любителя неплохо, я ведь участвовала в соревнованиях только во время ысыахов, — говорит она.

А еще ей нравится составлять съедобные букеты во время праздников, лепить поделки из полимерной глины.

— Планирую начать рисовать картины. Как оказалось, умею рисовать, — смеется Светлана.

Муж Светланы Александр последние полгода работает ведущим специалистом в Мирнинском шахтостроительном предприятии. Супруги ждут, когда их семья вновь воссоединится.

— Он у меня из Иркутской области. Первое время ему не нравились якутские морозы, сейчас он полюбил Север, — говорит жена.

Сын Богдан – первокурсник, учится в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ», на факультете прикладной математики и информатики.

— Женский праздник 8 марта планирую встретить на работе в ночную смену, а с 9 марта у меня начинается отпуск, поеду в Мирный к мужу, — делится планами Светлана.

Работая в АЛРОСА, она исполнила свою мечту – купила автомобиль

Главное работать и идти вперед!

Машиниста насосных установок участка теплотехнического оборудования, теплоснабжения и энергетики вахтового поселка Накын Елену АЛЕШИНУ удалось поймать только поздно вечером, после учебы в Светлинском филиале энергетики, нефти и газа МРТК. Во время очередного отпуска Елена повышает квалификацию, заканчивает 2-й курс.

Хоть и родилась Елена в Иркутской области, в Якутии живет с трех лет и считает себя якутянкой. Выросшая в многодетной семье, она привыкла справляться с трудностями, не боится много работать и всегда готова обучаться чему-то новому.

Возможно поэтому отзывчивую, работящую Лену, устроившуюся временно на предприятие машинистом насосных установок, позже оставили работать в штате.

Три года она работает вахтовым методом в Накыне в Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Работу ценит, поскольку раньше работала у индивидуального предпринимателя и знает, что такое, когда заработную плату платят с перебоями. А тут стабильность, премии – ее все устраивает.

— Мне нравится так трудиться. Месяц работаешь, затем месяц отдыхаешь. Условия труда очень хорошие, живем в 2-этажном доме, у каждого своя комната, никто никому не мешает. Почти, как дома. В столовой повара готовят для нас вкусную еду, есть буфет, а можно и самим что-нибудь приготовить, — рассказывает она.

По ее словам, коллектив собрался отличный, профессиональный.

— Женщин в Накыне много, сейчас этим никого не удивишь. Сейчас женщины осваивают мужские профессии не хуже их, — смеется моя героиня, ведь не зря она учится по специальности «Теплотехническое оборудование, тепловодоснабжение».

Учиться никогда не поздно, считает моя собеседница, а если хочешь и дальше работать в компании, то надо повышать квалификацию.

— Наша задача – обеспечить потребителя водой, мы следим за уровнем воды в емкости, давлением, температурой воды, делаем все, чтобы автоматика работала без сбоев. Ну и мелкая работа: подкрутить, передвинуть задвижки, что-то отремонтировать тоже не проблема, — говорит Елена.

В полевых условиях, девочки остаются девочками. Елена смеется, чтобы успеть к восьми на вахтовку (машина, которая отвозит их на участок), они встают в пять-шесть утра, чтобы привести себя в порядок, накраситься, уложить волосы и красивыми выйти на работу.

К слову, в поселке есть спортивный зал, где можно заниматься спортом, в планах еще есть задумки для досуга работников.

Дочь Александра живет и учится в Москве. Мама гордится дочерью, ее дипломная работа в колледже была признана одной из лучших. Будущий журналист, фотограф, Александра мечтает учиться и дальше в вузе.

— Растет работящей, это радует. У нас была большая семья, мама одна воспитывала нас троих, поэтому после окончания работы я сразу устроилась на работу, хваталась за все. Хочу, чтобы у дочери все было по-другому. Главное, у нее получается и я довольна, — признается любящая мама.

В школьные годы Елена закончила музыкальную школу, пела в вокально-инструментальном ансамбле «Отражение» при Доме культуры в Мирном. Они часто выступали на городских мероприятиях, фестиваляхездили на гастроли в Иркутскую область. К слову, после них в этом ансамбле пела звезда российской эстрады, наша землячка Виктория Дайнеко.

Как оказалось, у Елены музыкальная семья. Ее мама Галина Николаевна долгие годы пела в ансамбле «Раздолье» автобазы Мирнинского ГОКа, а брат пел в группе «КВИНТ» ДК «Алмаз». Удивителен и факт: дедушка Елены выступал в передаче «Играй, гармонь».

— Когда приезжаю домой, сочиняю музыку, играю на синтезаторе, пою и усталость снимает как рукой. Это для меня как отдушина, — говорит Елена.

Работая в АЛРОСА, она исполнила свою мечту – купила автомобиль.

— На подходе исполнение второй, но пока не исполнится, не буду делиться. Все же главное для меня здоровье и счастье близких и родных. А материальные желания – просто цели, которые вполне сбываемы, главное захотеть и двигаться к мечте, работать, — считает она.

После окончания сессии у Елены будет всего один день, прежде чем сесть в самолет и полететь на вахту.

— Конечно же, этот день посвящу себе, обязательно пойду в салон красоты, а утром улечу красивой на работу, — не унывает Елена.

Международный женский день Елена встретит на вахте, на работе вместе с коллегами. И пусть это будут трудовые будни, ощущение праздника все равно есть. Весна же пришла.