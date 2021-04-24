Так выглядели ранние саха

Известный этнограф, антрополог, доктор исторических наук, профессор Розалия Бравина на своей странице в ФБ сделала интереснейшую публикацию. Ученый привела изображения молодого якута. Это — реконструкция облика погибшего воина из якутского захоронения Атласовское 1, которое датируется XIV — XV вв. Воссоздание воплощено Денисом Петровым. Молодой человек был погребен в сидячем положении, что очень редко в традиционно культуре якутов. Исследовательская группа антропологов предположила, что захоронен воин или раб.

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