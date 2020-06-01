

В День защиты детей в Якутии воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приняли участие во Всероссийской акции «Так просто быть рядом!», организованной Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и Министерством просвещения Российской Федерации.



В рамках этой акции дети с утра провели «Зарядку со звездой». Зарядку провели Александр Овечкин – российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли НХЛ 2018 года, трёхкратный чемпион мира по хоккею, Заслуженный мастер спорта России; Виталий Фридзон — российский профессиональный баскетболист, бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России; Александр Самедов — российский футболист, выступал за сборную России, Заслуженный мастер спорта России. Шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев провел «Кулинарный мастер-класс: Пирог из слоеного теста с крабовыми палочками яйцом, рисом и зеленым луком».



При содействии Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) в республике для ребят организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведены мастер-класс студии танца Zavod, диалог «Суорат» для старшеклассников, игра-викторина «My quiz».

Праздничные мероприятия для детей по традиции организовали также и сами воспитатели, и работники каждого центра помощи детям-сиротам.

