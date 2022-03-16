Так кто повышает цены на овощи от «Саюри»?

«Саюри» на огурцы и томаты цены не повышал, повышают предприниматели

Пользуясь нынешней ситуацией, многие предприниматели необоснованно повышают цены в магазинах города, даже на местную продукцию. Практически за одну неделю цена на огурцы «Саюри» в ряде магазинов Якутска подорожала с 270 руб. до 390 руб. Скачок цен составил свыше 100 руб.

Генеральный директор тепличного комплекса «Саюри» Сергей Балнайтис прокомментировал, что с момента введения агрокомплекса цены не повышались. Более того, добавил, что оптовикам рекомендуют не превышать надбавку 20-25%. Составлены письма предпринимателям о недопущении резкого роста цен на продукцию «Саюри».

Об этом он заявил 15 марта 2022г. в ходе постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Якутской городской Думы. На комиссии были рассмотрены итоги работы местных производителей сельскохозяйственной продукции за 2021г. МУП «Горснаб», ООО «Багарах» и «Саюри», а также планы на 2022г.

Генеральный директор МУП «Горснаб» Петр Абрамов отметил, что основным направлением деятельности предприятия является осуществление поставок овощей и продуктов питания в детские дошкольные учреждения. По его словам, из-за пандемии у детских садов и школ была неполная загрузка, поэтому объем поставок снизился. Соответственно, не выполнены плановые показатели поставок.

В целях увеличения продукции местных производителей «Горснаб» открыл сеть магазинов «О-город». Кроме того, предприятие в 2021г. приступило к строительству склада распределительно-логистического центра для нужд социальных учреждений города.

В текущем году предприятие планирует ввести склад, расширить деятельность и поставку продуктов питания от местных производителей. Петр Валерьевич также подчеркнул, что повышения цен в «Саюри» не было, магазины розничной торговли по собственной инициативе повышают цены, при этом, у них нет действенных мер и полномочий по регулированию цен.

Поддержка АПК — приоритетная задача

Иван Сивцев, директор ООО «Багарах» сообщил, что в животноводческом комплексе содержится 754 голов, в том числе 360 коров. Поступление от реализации продукции в 2021 г. достигло 68,8 млн. руб. Планы на 2022 г. он отметил увеличение валового надоя молока, для увеличения надоя поменяют состав кормов. По его словам, одним из острых вопросов является строительство летней фермы на 400 голов.

Он озвучил необходимость выделения средств из бюджета г. Якутска на реконструкцию животноводческого комплекса ООО «Багарах», на разработку проектно-сметной документации по инвестиционным программам, на приобретение техники.

На вопрос насколько они могут быть реализованы в свете последних событий, Георгий Гаврильев, заместитель Главы г. Якутска пояснил, что обеспечение стабильности в АПК в части импортозамещенияявляется приоритетной задачей по преодолению санкционного давления, поэтому заявку «Багарах» постараются удовлетворить, кроме капитальных затрат.

На комиссии также обсудили вопросы повышения урожайности, субсидирования заготовителей, качество закупки мяса длядетских дошкольных учреждений.

Спрос на огурцы превышает возможности агрокомплекса

Третьим вопросом депутаты рассмотрели деятельность тепличного комплекса «Саюри». В декабре 2021 года ООО «Саюри» завершило строительство круглогодичного тепличного комплекса общей площадью 3,3 Га и вышло на полную проектную мощность.

В 2021 году комбинат произвел 1 440 тонн овощей на 328,5 млн. рублей, перевыполнив план. Генеральный директор агрокомплекса Сергей Балнайтис отметил, что на сегодняшний день спрос превышает производственные возможности комбината, производится полная отгрузка и реализация продукции. При этом, удалось достичь увеличения урожайности.

По его словам, продукция ООО «Саюри» проходит добровольные лабораторные исследования по методике Росстандарта на предмет концентрации в ней нитратов и вредных веществ. Вся производимая на комбинате продукция соответствует нормам и требованиям Таможенного союза.

В этом году комбинат планирует произвести – 3 639 тонн овощей с выручкой 572 млн. руб., В начале текущего года агрокомплексу удалось добиться снижения тарифной ставки на электроэнергию с 7,26 до 3,5 руб за кВт, что позволит существенно сэкономить средства.

У города нет полномочий регулировать цены

Как сказал Сергей Балнайтис, 70% от объема закупаемых агроматериалов, составляют расходы на семена, кубики, удобрения, средства защиты растений, шмелей, производимые в европейских странах. Уже сегодня наблюдается рост цен на 25-30%. Поэтому повышение тарифов на приобретаемые материалы и услуги значительно отразятся на себестоимость выпускаемой продукции.

Он подчеркнул необходимость субсидирования транспортных затрат доставки агроматериалов, вывоза жидких бытовых отходов. По повышению роста цен на огурцы и томаты, Сергей Александрович подытожил, что с розничными сетями проводится работа, чтобы предприниматели не повышали торговые надбавки.

Напомним, с прошлого года у города отсутствуют полномочия по регулированию цен. Республиканский Оперштаб проводит работу по мониторингу остатков товаров и цен на основную продукцию. К сожалению, как было сказано, в регулируемый перечень огурцы и томаты не входят.