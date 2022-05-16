Так добываются алмазы: репортаж с прииска

Россыпное месторождение прииска «Молодо» тянется многие километры вдоль одноименной реки. Разрабатывается он АО «Алмазы Анабара», дочерней компанией семейства АЛРОСА. В этом году алмазники не снизили темпы добычи, а по некоторым показателям нарастили. Алмазы Анабара прогнозируют значительный рост добычи в ближайшие годы, в том числе за счет ввода в эксплуатацию четвертой сортировочной фабрики.

До конечного пункта – поселка алмазодобытчиков на Верхнем Молодо мы добирались из Якутска около четырех часов – очень быстро, учитывая расстояния. Месторождение находится в Булунском улусе, примерно в 350 км от Тикси. 1 час 45 минут летели вместе с новой партией работников на Ан-24 до Жиганска. Там сразу же пересели в вертолет Ми-8, который из-за встречного ветра летел около 2 часов (хотя бывает, долетает и за полтора). Все авиаперевозки осуществляются авиакомпанией АЛРОСА.

Мы – группа журналистов из Якутска, запланировали пройти за два дня основные этапы алмазодобычи – от приезда на вахту и обустройства , до участия во всей ее производственной цепочке.

Сегодня здесь, посреди тайги на Верхнем Молодо создана вся необходимая для добычи алмазов инфраструктура. Конечно, восхищает то, что в условиях полного бездорожья за пару лет отстроен современный поселок с двухэтажными благоустроенными общежитиями, с баней и тренажерным залом администрацией прииска и даже Культурным центром. Здесь проведены дороги, действуют два моста через реку Молодо. В отдаленные места работы горняков и рабочих, для обеспечения их комфортного проживания, развозятся тридцать три мобильных благоустроенных вагончика. Заместитель главного геолога АО «Алмазы Анабара» Василий Ремизов вспоминает, как начинали с одного общежития, где спали посменно, а обедали по строгому графику. Добрым словом отозвался о первом директоре прииска, легендарном Михаиле Митрофановиче Маковее. Теперь, благодаря тем первопроходцам, труд алмазодобытчиков оборудован на высоком, мировом уровне. Сейчас с появлением всей необходимой производственной техники, сотовой связи, телевидения, работа и отдых стали комфортными. Как говорит Василий Ремизов: «Раньше стояли в очереди к телефону, чтобы поговорить три минуты. А теперь есть все для полноценного отдыха и досуга. Хороший работник – это хорошо отдохнувший работник».

Работники прииска – местные кадры из всех уголков республики: Булунский, Жиганский, Горный, Сунтарский, Намский, другие улусы и города. В целом, более 90 процентов работников алмазной компании – жители республики, а каждый седьмой работник — житель арктических улусов.

Как говорит заместитель директора прииска Семен Иванов, начинающим есть куда расти. Многие «старики» уходят на пенсию, а молодые набираются опыта.

Поселок представляет собой одну улицу со всех сторон застроенную множеством производственных объектов. С вертолета можно хорошо разглядеть эти современные строения в «зеленом море тайги». В первый день мы побывали у энергетиков, токарей, в Культурном центре.

Но сначала зашли в столовую, где встретили весь коллектив из местных ребят. Старший повар Роман Тимофеев рассказывает об особенностях работы в удаленных местах со сложной логистикой. Основные продукты завозятся один раз в год, но делается все, чтобы разнообразить меню. Четыре вида мяса: говядина, свинина, оленина, птица. Рыба – омуль. «На сегодня меню такое: утром два вида каши: овсяная и манная, рыбные котлеты и три вида гарнира. На обед суп с лапшой и борщ, мясо с разными гарнирами. Также кисель и чай. На ужин окорочка с тремя видами гарниров», — говорит старший повар. Также овощные салаты.

Порции большие, но и добавку можно получить. Хлеб – черный и белый – пекут свой. На выходные и праздники готовятся булочки, ватрушки и прочая выпечка. Большие порции сливочного масла. В общем, здоровое питание рабочего человека. Работа на кухне не из легких, процесс готовки идет практически сутки: ночью варятся супы, а столовая работает с 6 утра до 8 вечера с небольшими перерывами. К тому же надо отправлять еду в бидонах на дальние вахты. Кроме того, в общежитии есть своя столовая с микроволновкой и кофеваркой. На прииске развит культ бани, после которой приятно попить разнообразные фиточаи с красивыми названиями «Успокаивающий», «Витаминный с имбирем» и прочие. Что покрепче – строго запрещено: на прииске сухой закон. На дворе приятная погода с солнышком, и некоторые работники в минус 10 градусов идут на водные процедуры в… шортах. Баня недалеко, так как все корпуса расположены компактно.

Директор культурного центра прииска «Молодо» Мичил Гурьев работает в «Алмазах Анабара» уже более десяти лет. Сменил ряд специальностей, и остановился на том, что ближе, так как его основная профессия – учитель. Конечно, на вахте не так много свободного времени, но администрация компании уделяет внимание не только производству, но и качественному полноценному отдыху, понимая, что это непосредственно влияет на производительность труда. Здесь постоянно проходят спортивные соревнования по бильярду, теннису, силовым видам, состязания по профессии. Поскольку есть разные смены, то Мичилу приходится придумывать сетку соревнований, чтобы охватить всех желающих. На недавних встречах по бильярду первое место завоевал проходчик, второе – работник кухни.

На следующий день отправляемся на место, где идет добыча алмазов – полигон СК-1 на Среднем Молодо. 40 минут на вахтовке, и мы на месте. Вся добыча идет вдоль русла реки. Кстати, по одной из версий название реки Молодо дали казаки, которые жили здесь во время освоения сибирских земель. Места красивые, есть речные «щеки», а вокруг бескрайние леса, где водятся медведи, волки, песцы и прочая живность. В реках много ленка, щуки, водится таймень, но ловлей рыбы алмазодобытчики занимаются редко, поскольку времени не хватает. Здесь алмазы – в том или ином количестве – везде, прямо под ногами. Нас встречает помощник горного мастера Эдуард Лукин. Рассказывает о цепочке добычи. Сначала бульдозеры вскрывают «торф» — пустую породу. Потом алмазосодержащую. Большие погрузчики грузят ее на «БелАЗы», за зиму подготовили уже целую гору – рудный двор, который начнут промывать с начала сезона в конце мая. Занимаются этим на двух сортировочных фабриках: их сейчас готовят к работе. Еще одна сортировочная работает на реке Далдын – притоке Молодо.

Вода для промывки очищается в специальном хранилище, которое сейчас готовят к работе. Бурильными установками делается множество шурфов, в которые закладывается взрывчатка – так расширяется место для хранения воды, которая используется в замкнутом цикле, так что экология реки сохраняется в нетронутом виде.

Здесь же нам дал интервью заместитель главного геолога «Алмазы Анабара» Василий Ремизов, который рассказал о перспективах Молодо. Сам Василий работает с начала строительства Верхнего Молодо – с 2013 года. Родом из Олекминского района, окончил ГРФ СВФУ. «Перспективы Молодо были ограничены 2019 годом, — говорит геолог. – Но мы оперативно отработали Среднее Молодо – 70 километров россыпи. А участок Далдын имеет перспективу до 2040 года, так что прииск будет жить, работать и приносить пользу республике!».

После полигона мы побывали на ЛОКе – лабораторно-обогатительном комплексе, ознакомились с технологиями промывки породы, добытой геологами. Там то и выносится «вердикт» о перспективности дальнейших работ в той или иной точке месторождения. Геологи-проходчики идут по всему руслу реки и делают поперечные шурфы, порода из которых дает понять, где есть алмазы, а где работать не надо.

На ЛОКе строгие пропускные правила. После чего пускают под присмотром контролеров в цех, где мы наблюдаем за процессом. Погрузчик загружает несколько кубов породы, которую дробят на мелкие куски отбойными молотками. Затем порода проходит через несколько этапов очистки, а на выходе получается несколько килограммов алмазосодержащего концентрата. Его просматривает сортировщик, после чего выносится заключение о наличии алмазов.

Завершалась наша командировка разговором с заместителем директора прииска «Молодо» Семеном Ивановым. Он говорит, что работа обеспечена на длительный срок, а производственный план коллектив не только выполняет, но и перевыполняет. Всего в коллективе около 500 человек, постоянно приходит пополнение из местных парней. «Сейчас в республике увеличилось количество добывающих предприятий, поэтому кадры нужны всегда. Местные ребята трудолюбивые, есть интерес к работе. Некоторые начинают с подсобников, потом присматриваются и начинают расти: получают специальности, а АЛРОСА дает для этого возможности. Рабочие места в промышленности сейчас стали еще более доступны для местного населения».

Действительно, условия труда хорошие, заработки – высокие, так что любой молодой человек может попробовать себя в нелегком, но таком нужном для республики и страны производстве. Информация об очередных наборах для работы на предприятиях группы компаний и открывающихся вакансиях еженедельно публикуется в официальных аккаунтах АЛРОСА в VK https://vk.com/alrosasakha и в TГ-канале https://t.me/Alrosa_news, а также в аккаунтах предприятий семейства АЛРОСА.