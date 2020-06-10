Тайны тестирования на COVID-19

Главными героями восьмой серии оперативного сериала стали работники вирусологических лабораторий Минздрава Якутии и республиканского управления Роспотребнадзора. Сотрудники и руководители учреждений показали, как наши пробы проходят тестирование, и рассказали, что изменилось в их работе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Принято считать, что на передовой борьбы с коронавирусом находятся врачи, работающие с людьми из группы риска. Однако огромный вклад в работу по противодействию инфекции также вносят сотрудники вирусологических лабораторий, проводящие тестирования. Большие объёмы исследований позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях и приступать к более раннему лечению, что помогает обезопасить окружающих.

Исследованием COVID-19 в Якутии занимаются две лаборатории Роспотребнадзора и девять лабораторий министерства здравоохранения. Взятую у человека пробу на коронавирус исследуют дважды: сначала в лабораториях Минздрава, затем – Роспотребнадзора. Все вместе лаборатории делают от 3 до 4 тысяч тестирований в день – это лучший результат в России в расчете на 100 тысяч жителей региона.

Съемочная команда побывала в лабораториях трех учреждений: Центра эпидемиологии РС (Я), Центра по профилактике и борьбе со СПИД, а также Якутской республиканской клинической больницы.

Клинико-диагностическая лаборатория ЯРКБ с началом пандемии не прекратила работу по другим направлениям. Если ранее сотрудники обрабатывали за день около 50 проб на грипп и ОРВИ, сейчас вместе с тестами на COVID-19 объем исследований возрос до 300. Центр СПИД также продолжает обрабатывать тесты на гормоны, ВИЧ и разновидности гепатита со всей республики. Возросла нагрузка и на лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии – сотрудники работают в несколько смен в круглосуточном режиме.

Из выпуска вы узнаете о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяющем обнаружить в пробе вирус, и в каких условиях трудятся сотрудники вирусологических лабораторий.

Оперативный сериал «Хроники коронавируса. Якутия» выходит с апреля на YouTube-канале «Айсблог». Проект призван показать, как изменился быт якутян в условиях борьбы с опасной инфекцией. В центре внимания – люди, компании, организации, вынужденные жить и работать по новым правилам. В предыдущих сериях свои истории рассказали волонтеры, врачи, работавшие в полной изоляции, предприниматели, полицейские, сотрудники аэропорта Якутска, а также работники станции скорой помощи.