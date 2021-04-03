Тайны и перспективы якутского меда

Евгений Семенович Слепцов, доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник лаборатории «Оленеводства и традиционных отраслей» Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова рассказал о перспективах якутского пчеловодства.

Новая отрасль аграрного производства Якутии имеет заманчивые горизонты развития. Наряду с жеребятиной, белой рыбой, сливочным маслом якутской породы коровы — сельхозпродукцией премиум- класса- якутский мед выходит на очень высокий уровень.

Есть у якутского меда возможность стать и очень дорогостоящим экспортоориентированным продуктом с общей выработкой объемом до 20 тонн в год. В силу его биологических качеств, обеспеченных нашими уникальными природно-климатическими условиями и вегетацией цветущих растений в короткое летнее время, он имеет уникальные маркетинговые характеристики.

Вместе с тем, стоит ряд научных задач, в том числе сформировать «дальневосточную породу» пчелы, способную выживать в длительные холодные якутские зимы. Выведение якутской породы пчелы тоже становится перспективной научной задачей, рассчитанной на многолетний кропотливый труд ученых и практиков. Известно, что ближе к Амурской области в Якутии обитают дикие пчелы, адаптированные под сибирские условия. Экспорт потребует маркетинговых и логистических усилий со стороны республики.

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