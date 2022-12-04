Тайну и мистику создания новой экзистенциальной кинокартины раскрывает режиссер

22 декабря 2022 года выходит в якутский прокат новый художественный фильм душевного режиссера Любови Борисовой, чья фильмография уже известна как у нас в стране, так и далеко за ее пределами. Хоть мы и не смотрели фильм, но мистическая история создания кинокартины, которая хотела сама появиться на этот свет, поражает наше воображение. Как витиеватый пазл собирались главные сюжетные линии и герои кинорассказа, построенного на реальных событиях жителей нынешнего Таттинского улуса.

А все начиналось с фотографий, сделанных более века назад, тайна героя которых и воплотилась наяву в художественном фильме. «Не хороните меня без Ивана» или в якутском варианте «Кэрэни көрбүт» повествует о некоторых фактах из жизни первого профессионального художника Якутии, русского старожила Ивана Попова (1874–1945 гг.) и его друга саха — Степана Бересекова, который и стал моделью многих этнографических фотографий художника. Все помнят образ якутского косца с косой-горбушей, это и есть Степан Бересеков, переживавший состояние летаргического сна.

Предлагаем интервью самого режиссера на якутском языке о загадочной истории создания фильма.

Приятного просмотра!

СПРАВКА:

Иван Васильевич Попов (1874-1945) — первый народный и профессиональный художник Якутии, этнограф. Родился в селе Ытык-Кюёль Таттинского улуса Якутии в семье русского сельского священника миссионера. Так как он рос среди якутов, то и якутский язык стал ему родным. Изучая в полноте описанные биографию художника и воспоминания его родных, можно обнаружить по крупицам не только весьма интересные и удивительные факты из его жизни, но даже и мистическую составляющую. Собранное все воедино, впечатляет.

В жизнеописании художника есть одна малоизвестная и странная деталь: находясь на обучении в 1891 г. в Якутской духовной семинарии, был исключен оттуда за карикатуры на духовное начальство. Прагматизм, духовность, «детскость» — несовместимые черты его характера. Его душу тяготило нечто мрачно мистическое, потустороннее: в сюжетах картин преобладали мертвецы, скелеты, неистовствующие шаманы, мрачные удаганки, унылые и безрадостные сюжеты во мраке ночи…

В 1903 году он едет в г. Санкт-Петербург получать профессиональное художественное образование. События 1905 года и материальные затруднения вынудили его вернуться в Якутию. Дома Иван Васильевич Попов занимается сбором этнографических коллекций для Петербургских музеев. Эти занятия обогатили его краеведческими знаниями и дали возможность вторично в 1912 году съездить в Петербург. По возвращении в 1913 году в Якутск И. Попов вновь приступает к дополнительному сбору этнографических коллекций (по материалам: http://samlib.ru/e/efremow_a_n/letargija.shtml ).